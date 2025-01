Kledi Kadiu, crollo della moglie e corsa in ospedale: come sta

Inizio anno infelice per Charlotte Lazzari, moglie del coreografo Kledi Kadiu. La donna 32enne, nelle scorse ore, ha avuto un crollo ed è stata costretta a recarsi in ospedale. A spiegare la situazione è stata la stessa insegnante di Odaka Yoga, postando tra le sue storie Instagram una fotografia del ‘mini’ ricovero e raccontando di aver avuto un momento di forte ‘down’. Nello scatto la si vede con una flebo su un lettino ospedaliero. I fatti risalgono allo scorso sabato. La Lazzari ha rivelato che la corsa nel nosocomio è stata causata dal troppo stress accumulato e dal fatto che non si sia riposata mentalmente e fisicamente.

Nel postare la foto ospedaliera ha esordito spiegando che ora, fortunatamente, sta bene. Poi ha aggiunto che il suo corpo di recente le ha fatto prendere “un po’ di spavento”. “Mi stava semplicemente suggerendo da troppo tempo che dovevo riposarmi mentalmente e fisicamente. Non l’ho fatto e lui si è fatto sentire con più violenza imponendomi riposo assoluto. Inizio 2025 col botto, ma a noi piace l’avventura”, ha raccontato Charlotte.

Dopo le cure ricevute, l’insegnante si è rimessa in sesto ed ha festeggiato il compleanno della figlia Lea che, domenica 12 gennaio, ha spento 9 candeline. La ragazzina è venuta alla luce nel 2016. Kledi e Charlotte sono poi diventati genitori bis nel 2021, quando hanno accolto il loro secondogenito, Gabriel. Pochi giorni dopo il parto, il bimbo è stato ricoverato per oltre un mese in terapia intensiva. Dopo una serie di esami si è scoperto che è affetto da meningo-encefalite, una patologia complessa di cui gli stessi genitori hanno voluto parlare via social.

La malattia del figlio di Kledi e Charlotte Lazzari

Il piccolo Gabriel, a soli 13 giorni dalla nascita, ha iniziato a manifestare febbre e forti convulsioni. Inevitabile il ricovero e una serie di accertamenti che hanno fatto emergere che il piccino aveva la sopracitata patologia. Il bimbo ha dovuto iniziare una lunga terapia. In più occasioni e sempre con molto tatto, papà Kledi ha parlato del percorso fatto dal figlio, definendolo un “calvario”. Il coreografo ha spiegato che la situazione di Gabriel è complessa. Dall’altro lato ha sempre espresso gratitudine alla vita e ha sempre sostenuto che il suo piccolo ha mostrato grande e intensa tenacia nell’affrontare il percorso clinico.