Kiss Me Licia torna in tv dal 25 marzo 2020: canale e orario

Kiss Me Licia torna in tv: su che canale e a che ora

Gradito ritorno in tv. In piena emergenza Coronavirus riparte uno dei cartoni giapponesi più amati in Italia: Kiss Me Licia. Italia Uno ha deciso di trasmettere le avventure romantiche di Licia e Mirko a partire da mercoledì 25 marzo 2020. L’appuntamento è ogni mattina alle ore 7.55. Il cartoon prende il posto di Heidi, la cui ultima puntata è andata in onda sul canale Mediaset martedì 24 marzo. Kiss Me Licia sarà preceduto alle 6.35 da Memole dolce Memole, alle 7 da Polyanna e alle 7.30 da Fiocchi di cotone per Jeanie. Kiss Me Licia andrà in onda dal lunedì al venerdì per i prossimi mesi. Sabato, invece, nello stesso slot vanno in onda: Lady Oscar e Occhi di gatto. La domenica mattina è dedicata alle avventure di Titti e Silvestro. Da segnalare poi che ogni episodio di Kiss Me Licia è disponibile in streaming, su Mediaset Play, nella sezione Kids.

Il grande successo di Kiss Me Licia in Italia negli anni 80 e 90

Kiss Me Licia è un cartone animato giapponese tratto dall’omonimo manga di Karou Tada. In Italia è stato trasmesso per la prima volta nel 1984 ma è stato seguito da innumerevoli repliche. Non a caso è uno dei cartoni più amati dai ragazzi nati negli anni 70-80-90. Nel nostro paese il successo è stato così grande che è stato addirittura realizzato un live action con protagonisti la cantante Cristina D’Avena nei panni di Licia e Pasquale Finicelli in quelli di Mirko. Ogni puntata della serie in carne ed ossa è disponibile sempre sul servizio streaming di Mediaset.

Di cosa parla il cartone animato giapponese Kiss Me Licia

Kiss Me Licia racconta la tormentata storia d’amore tra Licia e Mirko. Quest’ultimo è il frontman dei Beehive, band musicale di successo. La coppia deve fare i conti con gelosie e rivalità ma pure con pregiudizi e incomprensioni.