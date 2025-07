Kiss Cam Coldplay, quanto ha guadagnato chi ha diffuso il video virale (cifra da non credere)

Un attimo di distrazione, un abbraccio di troppo e una videocamera puntata al momento sbagliato: così è esploso il Coldplay Gate. Nel video che ha fatto il giro del mondo, l’ormai ex CEO di Astronomer Andy Byron e la responsabile HR Kristin Cabot si stringono al concerto dei Coldplay, salvo poi allontanarsi di scatto e nascondersi quando si accorgono di essere ripresi dalla Kiss Cam. A diffondere il video sui social è stata Grace Springer: una ragazza qualunque che si è ritrovata, suo malgrado, al centro della tempesta. Intervistata da This Morning, la giovane ha svelato i retroscena di quel momento virale — dal guadagno al senso di colpa.

Coldplay, amanti beccati dalla Kiss Cam: Grace Springer ha guadagnato solo 1 dollaro!

“In realtà non ho guadagnato nulla dal video in sé o dalle visualizzazioni”, ha raccontato ai microfoni della trasmissione britannica. Fan dei Coldplay, era andata al concerto con un’idea chiara: farsi riprendere e magari finire sul maxischermo. Quello che non si aspettava era di trovarsi in mano un video destinato a scatenare un vero e proprio terremoto online. Tra i tanti commenti che le sono arrivati, Springer ha voluto replicare a quello relativo ai guadagni ottenuti da un video divenuto virale, che ha superato 120 milioni visualizzazioni.

“In molti mi chiedono quanti soldi ho fatto. La risposta è che non posso portarvi a cena fuori – ha risposto Grace – mostrando lo screenshot degli irrisori introiti legati al video: 1.10$. La studentessa, come scritto nella bio del profilo TikTok, sta continuando a sfruttare la “fama”, pubblicando altri video sull’accaduto, anch’essi divenuti virali. Ha spiegato di aver rivisto le immagini solo dopo, durante un momento di debriefing con gli amici. È lì che ha realizzato la portata di ciò che aveva filmato: “Provo molta pena per la moglie di Andy, Megan, per la sua famiglia e per tutti coloro che sono stati feriti in questa faccenda. Ma c’erano più di 50.000 persone e non sono l’unica ad averlo ripreso, quindi, se non fossi stata io a pubblicarlo, sono sicura che l’avrebbe fatto qualcun altro”.

“Mi sento in colpa per Andy Byron e Kristin Cabot”

Grace Springer ha aggiunto poi che non conosceva l’identità della coppia in quel momento: “Ho solo pensato di aver catturato una reazione interessante alla kiss cam. E l’ho pubblicata”. Durante l’intervista, non ha nascosto un certo rimorso per l’effetto domino scatenato dal suo gesto: “Una parte di me si sente in colpa per aver stravolto la vita di queste persone, ma facendo giochi stupidi… si vincono premi stupidi. Spero solo che, alla fine, il mio video si riveli per loro una benedizione sotto mentite spoglie”.