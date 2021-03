Kirsten Dunst è incinta, in arrivo il secondo figlio: annuncio in gran stile

L’attrice di Bring It On, insieme al marito e attore Jesse Plemons, ha annunciato la sua seconda gravidanza

Un grande annuncio quello che Kirsten Dunst fa per la sua seconda gravidanza. L’attrice di Bring It On annuncia di essere di nuovo incinta e lo fa attraverso la copertina della rivista W Magazine. Il servizio fotografico, diretto da Sofia Coppola, appare con il pancione, in splendida forma. Con meravigliosi ed eleganti abiti lunghi, Kristen mostra la pancia che sta crescendo e appare più serena che mai. Hanno preso parte al servizio fotografico, effettuato in una villa di Beverly Hills, le sue colleghe Elle Fanning e Rashida Jones. La Dunst è già mamma di Ennis, di 2 anni. Ora ha proprio intenzione di allargare la sua famiglia con il marito Jesse Plemons.

Kristen Dunst aveva già lavorato con Sofia Coppola, in film come Marie Antoinette e The Virgin Suicides. Con la regista ha stretto un rapporto di fiducia nel corso degli anni. Tra loro c’è un legame basato su una bellissima amicizia e l’attrice si è mostrata felice del fatto che entrambe hanno modo di vedere nascere i rispettivi figli. A detta sua, ci sono pochi rapporti che durano così nel tempo.

Per il servizio fotografico, l’attrice 38enne si è rivolta alle sue amiche, le designer di Rodarte Laura e Kate Mulleavy. Gli scatti sono stati realizzati dalla fotografa Zoë Ghertner. Su People ha ironizzato sul fatto che, dopo aver scattato queste foto sdraiata sul pavimento, a un certo punto pensava di non riuscire a rialzarsi. Un ottimo modo per annunciare l’arrivo del secondo figlio, sicuramente Kristen Dunst è riuscita a sorprendere tutti con questi scatti.

Chi è Jesse Plemons il marito di Kirsten Dunst

Kirsten Dunst e suo marito Jesse Plemons si sono legati nel 2016 e da allora non si sono più separati. Entrambi attori, si sono conosciuti sul set della serie tv Fargo. Si sono poi fidanzati ufficialmente nel 2017, per poi dare alla luce il loro primo figlio Ennis, il 7 maggio del 2018. Nel 2019 Plemons ha elogiato la sua Kirsten durante un emozionante discorso alla cerimonia Hollywood Walk of Fame dell’attrice.

Il marito della Dunst è un attore statunitense, noto per aver vestito i panni di Landry Clarke nella serie tv Friday Night Lights. Non solo, è conosciuto anche per essere Todd Alquist in Breaking Bad. In Fargo, dove ha conosciuto Kirsten, ha interpretato Ed Blomquist. L’attrice è più grande di Jesse di 6 anni.