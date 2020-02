Kirk Douglas è morto: a dare l’annuncio il figlio Michael

Come è morto Kirk Douglas: quanti anni aveva l’attore americano

È venuto a mancare Kirk Douglas. Uno dei più grandi attori di Hollywood si è spento per cause naturali all’età di 103 anni. La notizia è stata divulgata con una nota stampa dal figlio Michael Douglas, anche lui attore famoso in tutto il mondo. Nel comunicato il marito di Catherine Zeta-Jones ha parlato a nome della famiglia e ha ringraziato il genitore per tutto quello fatto nel privato e a Hollywood. Nominato tre volte all’Oscar come miglior attore per Il grande campione (1949), Il bruto e la bella (1952) e Brama di vivere (1956), Douglas senior ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 1996. Kirk ha recitato in oltre 80 film prima di ritirarsi a vita privata nel 2004.

La vita privata di Kirk Douglas, scomparso a 103 anni

Kirk Douglas si è sposato due volte nel corso della sua vita e ha avuto quattro figli. Dal primo matrimonio con l’attrice britannica Diana Dill (durato dal 1943 al 1951) ha avuto due figli, il già citato Michael Douglas e Joel Douglas, oggi stimato produttore. Nel 1954 Douglas si è risposato con la produttrice Anne Buydens, conosciuta sul set di Brama di vivere, da cui ha avuto altri due figli, Peter Vincent ed Eric. Quest’ultimo è morto a 46 anni per abuso di stupefacenti.

Kirk Douglas è l’incidente in aereo nei primi anni ’90

Nel 1991 Kirk Douglas è rimasto ferito in un incidente avvenuto sull’elicottero sul quale viaggiava, entrato in collisione con un piccolo velivolo impegnato in un’ esibizione. Al contrario dell’attore due persone sono morte a causa dello scontro.