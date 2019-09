Kim Kardashian non ha il Lupus: ma scopre di avere un’altra malattia

Kim Kardashian scopre di non avere il Lupus durante Al passo con i Kardashian: un’altra malattia ha colpito l’imprenditrice

Kim Kardashian nel corso di una puntata del reality Al passo con i Kardashian scopre di avere una malattia. In realtà, la nota imprenditrice aveva aperto la diciassettesima stagione del seguitissimo reality con una triste notizia. Scendendo nel dettaglio, Kim aveva scelto di cercare il parere del Dr. Daniel Wallace, dopo aver riscontrato dei problemi alle articolazioni, mal di testa e affaticamente generale. Dagli esami era uscito che i suoi anticorpi erano positivi al Lupus e all’artrite reumatoide. Una notizia che ha portato, inevitabilmente, la Kardashian in lacrime. L’imprenditrice aveva commentato questo risultato rivelando che i prossimi giorni per lei sarebbero stati un inferno, in quanto voleva assolutamente scoprire qualcosa in più. Kim aveva intenzione di capire come avrebbe potuto risolvere questo problema. Ai telespettatori è stato rivelato, nel corso della puntata in onda ieri, che non è il Lupus ad aver colpito il corpo della Kardashian, ma un’altra malattia.

Kim Kardashian ha l’artrite psoriasica: l’imprenditrice approfondisce gli esami durante il reality

La scorsa puntata del reality vedeva Kim fortemente preoccupata, poiché i risultati medici parlavano di positività al Lupus. Ed ecco che nella serata di ieri il pubblico ha scoperto che la Kardashian soffre di un’altra malattia. L’imprenditrice ha incontrato il dottor Ami Ben-Artzi per un’ecografia, al fine di ottenere chiarezza su questa situazione. Kim si è mostrata fortemente preoccupata, nonostante gli esami del sangue non siano poi così preoccupanti. Il medico ha subito informato la Kardashian che non soffre di Lupus e artrite reumatoide, ma di artrite psoriasica. Dunque, l’ecografia ha mostrato al noto personaggio televisivo che aveva ricevuto un falso risultato, durante la scorsa puntata del reality.

Kim Kardashian scopre di avere l’artrite psoriasica: “Posso farcela”

Kim si è mostrato sollevata nello scoprire di non soffrire di Lupus e di artrite reumatoide. “Il dolore va e viene a volte a volte, ma posso farcela e questo non mi fermerà”, ha dichiarato la Kardashian nel corso del suo stesso reality show. La nota imprenditrice soffre, in realtà, di artrite psoriasica e, come lei stessa ha affermato, riuscirà a superare anche questo problema.