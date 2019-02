Khloe Kardashian e Tristan si sono lasciati: il tradimento che sconvolge

Khloe Kardashian e Tristan Thompson si sono lasciati: lui l’avrebbe tradita con un’amica di Kylie Jenner

Scoppia la coppia composta da Khloe Kardashian e Tristan Thompson. A lanciare la notizia ci pensa il portale TMZ, che annuncia la rottura definitiva tra i due. Pare che la causa di quanto accaduto sia l’ennesima scappatella del giocatore di basket. Si parla, infatti, in queste ore di un presunto tradimento da parte dello sportivo. Fino a qui i fan della coppia non sembrano essere profondamente scossi, ma ecco che la notizia che lascia senza parole riguarda la presunta amante di Tristan. Secondo quanto si legge tra le ultime notizie di gossip, il campione di basket avrebbe tradito proprio con una persona vicina a Khloe. Stiamo parlando di Jordyn Woods, la storica migliore amica di Kylie Jenner. Sempre secondo quanto rivela il noto portale statunitense, Tristan si sarebbe lasciato andare all’ennesima scappatella proprio in questi giorni a Los Angeles, mentre trascorreva una serata animata insieme ai suoi amici. Non è sicuramente la prima volta che Tristan viene colto con le mani nel sacco.

Khloe Kardashian e Tristan Thompson non stanno più insieme: il presunto tradimento dello sportivo

Tra Khloe Kardashian e Tristan Thompson è ufficialmente finita. Questa volta la coppia pare sia arrivata alla rottura definitiva, a causa dell’ennesima scappatella di lui. Già nei giorni scorsi, TMZ rivelava che questa separazione è avvenuta a causa di infedeltà. Ed ecco che ora arriva la conferma ufficiale che vede lo sportivo cedere nuovamente alle debolezze, tradendo ancora la madre di sua figlia. Il fatto che questa volta sconvolge riguarda la presunta amante del giocatore di basket. Infatti, sembra proprio che Tristan non sia riuscito a non cedere alla bellezza di Jordyn Woods, migliore amica di Kylie. I due sono, infatti, stati avvistati in atteggiamenti intimi durante una festa organizzata proprio da Thompson.

Tristan Thompson ha tradito Khloe Kardashian con Jordyn Woods?

Secondo il giornalista che si trovava alla festa, a un certo punto Tristan avrebbe chiesto ai presenti di smettere di usare i telefoni. Questo sarebbe accaduto proprio quando Jordyn si è presentata al party. La Woods sarebbe arrivata a fine serata e poco dopo si sarebbero lasciati andare a atteggiamenti per nulla amichevoli.