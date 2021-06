Khaby Lame di Tik Tok si svela: la cittadinanza italiana e i progetti futuri

Khaby Lame da Tik Tok alla tv per Le Iene: è il personaggio del momento. I suoi video in cui deride alcune soluzioni improbabili e improponibili offerte dalla rete sono ovunque, hanno fatto il giro del mondo e strappato un sorriso a tutti. Il suo punto di forza? L’espressione del viso, la sua mimica è unica: chiunque potrebbe fare i video che fa lui, ma non con lo stesso risultato. Anzi, molto probabilmente ci sarà già qualcuno che ha provato a rubargli l’idea, ma ha dovuto fare subito i conti col fatto che di Khaby Lame ce n’è uno.

Il giovane tiktoker, che vive a Chivasso e ha origini senegalesi, ha milioni e milioni di follower sui social. Ma a renderlo un vero fenomeno è anche la velocità con cui sono cresciuti. Sono ben 64 milioni quelli su Tik Tok, quasi 20 su Instagram. È uno degli italiani più seguiti sui social e sta per raggiungere Chiara Ferragni. In rete spopola lo scherzo delle Iene a Khaby Lame e qualcuno inizia a domandarsi quanto guadagna il tiktoker. Elisa Maino lo ha intervistato per Grazia, chiedendogli dei suoi sogni, di come è nata questa passione e toccando anche il tema cittadinanza.

Khaby ha iniziato a fare video sui social dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia, è stato licenziato e ha deciso di dedicarsi a una sua passione. No, non sono i video ma la comicità: a Khaby piace far ridere e lo fa ogni giorno attraverso i social. Una passione che ha sin da bambino, quando ha iniziato a usare l’ironia per intrattenere le persone. Si ispira a Checco Zalone, ma anche a Will Smith e Eddie Murphy. “Hanno un’ironia capace di far ridere ma anche di far riflettere”, ha detto. A proposito della sua esplosione sui social, invece, ha ammesso di non riuscire a spiegarsi questo successo. Ne è molto felice ovviamente ed è stata per lui la prova del fatto che non bisogna mai mollare quando si ha un sogno.

Khaby Lame ha parlato anche dei suoi problemi nell’ottenere la cittadinanza italiana. Nell’intervista di oggi ha raccontato meglio cosa è successo. Pare infatti che suo padre abbia richiesto i documenti un bel po’ di tempo fa, una procedura lunghissima che alla fine è stata bloccata:

“Alla fine, dopo una lunga attesa, abbiamo scoperto che la pratica è stata annullata. Adesso ci stiamo lavorando, la burocrazia è piuttosto complicata qui in Italia e mi piacerebbe attirare l’attenzione anche su questo tema che, oltre a essere estremamente attuale, è qualcosa che riguarda da vicino molte persone che vivono in questo Paese da sempre”

A proposito dei progetti futuri, Khaby Lame sogna di fare l’attore comico: gli piace recitare e, naturalmente, gli piace la commedia. Per il momento continuerà a fare video, ma ci sono già progetti in ballo. Il sogno del cinema però non svanirà facilmente, per cui non è da escludere che presto lo vedremo in qualche film.