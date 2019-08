Kevin Spacey recita a sorpresa a Roma in un museo dopo anni di oblio

Kevin Spacey recita a Roma: dopo due anni di silenzio la performance a sorpresa in un museo della Capitale

Kevin Spacey è apparso in carne e ossa al Museo romano di Palazzo Massimo e subito si è riaccesa la magia della sua inimitabile recitazione. Quella di uno degli interpreti più talentuosi del mondo. Tutto vero: non c’è stato trucco, non c’è stato inganno. La star americana ripudiata da Hollywood dopo le accuse di molestie piovutele addosso nel 2017 è tornata ad assaggiare il ‘palco’. Un palco ridottissimo, innanzi a un pugno di spettatori. Della sua performance nessuno sapeva nulla. Poi d’un tratto eccolo accostarsi alla magnifica statua bronzea attribuita a Lisippo e leggere la poesia di Gabriele Tinti dedicata al “pugile in riposo”.

La star hollywoodiano vede uno spiraglio di luce dopo la ‘damnatio memoriae’ hollywoodiana

Kevin Spacey, due lunghi anni di silenzio. Un silenzio doloroso, costretto, quasi obbligato. Il mondo fatato che lo ha cullato per anni, da un giorno all’altro, lo ha scaricato. Hollywood gli ha inflitto una sorta di damnatio memoriae dopo che su di lui sono giunte ombre di molestie. Pochi giorni fa, finalmente una lieta notizia per l’attore: la denuncia del diciottenne che l’aveva portato in giudizio per adescamento e molestie in un bar di Nantucket nel 2016 è stata ritirata. Forse anche questo spiraglio di luce ha fatto sì che il divo tornasse a recitare.

Spacey, è lui il “pugile in riposo”

Spacey si è ripresentato in pubblico a Roma, accettando la proposta del poeta italiano Tinti che è impegnato in un progetto che ha il fine di creare un legame tra la poesia e le opere d’arte antiche. Per farlo utilizza situazioni ecfrastiche, cioè fa “parlare” le statue grazie a dei versi. In questo caso i versi del “pugile in riposo”, recitati dall’attore americano. Una scelta per nulla casuale visto che il tema della lirica racconta di un eroe prostrato, ma non vinto, bensì fiero e orgoglioso della sua lotta. Insomma, uno come Kevin Spacey che, da quando è stato investito dallo scandalo, non si è mai dichiarato colpevole e, seppur nel silenzio, non ha gettato la spugna, come testimonia la sua performance romana.