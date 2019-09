Kevin Hart: l’attore americano coinvolto in un grave incidente stradale

Kevin Hart: l’attore americano vittima di un grave incidente stradale in California

Grave incidente stradale per l’attore comico Kevin Hart (40 anni). Il fatto è avvenuto sulla Mulholland Highway nei pressi di Malibu Hills, in California. Il veicolo sul quale viaggiava l’interprete è andato fuori strada, travolgendo una recinzione. Hart è stato trasportato in un ospedale e da quanto finora diffuso dalle fonti d’oltreoceano sembra che sia gravemente ferito alla schiena. Assieme a lui, a bordo del mezzo, ci sarebbero state altre due persone, come riferito dalle forze dell’ordine statunitensi del posto. Una sarebbe uscita illesa dall’urto, mentre l’altra, come Kevin, avrebbero riportato ferite rilevanti.

La dinamica dell’incidente

Hart, durante l’incidente, non sarebbe stato alla guida dell’auto. Il conducente è stato anch’esso portato in ospedale con gravi lesioni. Il terzo passeggero, una donna di nome Rebecca, sarebbe stata l’unica a non aver necessitato di cure mediche. La dinamica dell’incidente, secondo le prime notizie trapelate, avrebbe visto il conducente della Plymouth Barracuda del 1970 perdere il controllo del mezzo e uscire dalla carreggiata a causa di una forte sterzata. Sul fianco della strada ci sarebbe stata una recinzione, che è stata sfondata dal veicolo il quale avrebbe arrestato la sua corsa finendo in un fosso.

L’attore di era da poco regalato la Plymouth Barracuda in occasione dei suoi 40 anni

Sempre dagli States hanno fatto sapere che l’attore comico, dopo che l’auto ha terminato il tragitto nel fosso, sarebbe riuscito a uscire da solo dal veicolo che risulterebbe molto danneggiato. Inizialmente Hart sarebbe tornato a casa sua, ricevendo le prime cure mediche nella sua dimora. Soltanto in un secondo momento sarebbe stato portato in ospedale. I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, inoltre, avrebbero dimostrato che il conducente è risultato negativo all’alcol test. La Plymouth Barracuda del 1970 era un regalo che Hart aveva fatto a se stesso in occasione dei suoi 40 anni, festeggiati il 6 luglio scorso. Finora lo staff dell’attore non ha rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto.