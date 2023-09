Ketty Roselli: star di CentoVetrine morta a 51 anni, colleghi increduli

By

Si è spenta a soli 51 anni Ketty Roselli, attrice e ballerina torinese che è stata uno dei volti di CentoVetrine (diede corpo e voce al personaggio di Flavia Cortona), di Don Matteo (episodio Un nuovo inizio – 2014) e di Nero a Metà (episodio 3×02 – 2022). Lungo la sua carriera, oltre alla tv, ha lavorato per il cinema e per il teatro. L’annuncio della morte è stato dato dal profilo Instagram ufficiale della stessa interprete.

Ketty “è partita per un nuovo viaggio”

“Ketty – si legge – è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”.

“Questa era Ketty – si legge ancora nel post -, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ketty Roselli (@ketty_roselli)

Funerali con cerimonia buddista

Fornite anche le indicazioni relative ai funerali, che si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi di Roma, lunedì 2 ottobre alle ore 11:00.

L’addio di fan e colleghi

Tanti i messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Il regista, attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno l’ha omaggiata così: “Addio Ketty Roselli, ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare”.

La notizia della scomparsa di Ketty è stata appresa con incredulità da alcuni attori e showgirl. “Ciao Ketty”, scrive Laura Freddi. “Mi dispiace”, fa sapere Vittoria Belvedere. Matilde Brandi: “Ciao Ketty ci siamo conosciute tanti anni fa eri anche una bravissima ballerina”. Quindi l’addio di Stefano Fresi con il post “buon viaggio Ketty”. Incredula Flora Canto: “Senza parole. Solo un grande dolore. Ciao Ketty”.

La carriera di Ketty Roselli

Nata a Torino il 13 settembre del 1972, ha iniziato la sua carriera artistica nel 1996 partecipando a numerosi programmi televisivi come ballerina: Luna Park, Carramba che sorpresa, Per tutta la vita, Ma il cielo è sempre blu.

Nel 2000 ha cominciato a dedicarsi mondo del teatro nell’ambito dei musical. Di seguito tutte le opere a cui ha preso parte:

Jesus Christ Superstar, regia di Massimo Piparo (2000)

La febbre del sabato sera, regia di Massimo Piparo (2001)

Grease, regia di Saverio Marconi (2002)

A Chorus Line, regia di Franco Miseria (2003)

Serata d’onore, regia di Gigi Proietti (2005)

Sweet Charity, regia di Saverio Marconi (2006)

Buonasera, regia di Gigi Proietti (2007)

Plaza Suite, regia di Claudio Insegno (2007)

Madonna Giulia, regia di Federico Caramadre Ronconi (2008)

L’altro lato del letto, regia di M. Bideri e S. Messina (2008)

Random, regia di Federico Caramadre Ronconi (2010)

Sono romano ma non è colpa mia, regia di Enrico Brignano (2011)

Tutto suo padre, regia di Enrico Brignano (2012)

Il Monaco nel letto, regia di Avolio (2012)

Assieme alla carriera teatrale ha coltivato quella nel mondo della tv e del cinema. Nell’aprile 2009 è entrata a far parte del cast ricorrente della soap opera CentoVetrine nel ruolo della dottoressa Flavia Cortona. Poi i ruoli in Don Matteo, Tutti pazzi per amore e Nero a metà:

CentoVetrine, registi vari – Soap opera – Canale 5 (2009-2010) – Ruolo: Flavia Cortona

Don Matteo regia di Monica Vullo, episodio Un nuovo inizio (2014)

Tutti pazzi per amore 2, regia di Riccardo Milani e Laura Muscardin – Rai Uno

Nero a metà, regia di Claudio Amendola – serie TV, episodio 3×02 (2022)

Al cinema ha prestato la propria professionalità ai seguenti film: