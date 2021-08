Kelly Lang: “Ho cambiato modo di amare e il futuro di Brooke a Beautiful”

Tanti auguri a Kelly Lang, l’attrice statunitense che lo scorso 25 luglio è arrivata a cifra tonda e ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante, vissuto con alle spalle oltre 30 anni di Beatiful. É lei, infatti, una delle attrici più amate (e allo stesso tempo odiate) della serie, storico volto di Brooke Logan.

Il personaggio di Brooke è per gli appassionati dello show americano l’emblema della doppiogiochista, la donna infedele per eccellenza che cambia mariti con la stessa frequenza con cui sceglie i vestiti. In queste ultime tre decadi, infatti, Brooke è salita all’altare per ben venti (!) volte. Un bottino che persino una come Liz Taylor le avrebbe potuto invidiare.

Per fortuna, se così possiamo dire, Kelly Lang è molto, molto diversa dalla sua Brooke. Del personaggio, della sua carriera e del futuro di Beautiful, a proposito, l’attrice ha raccontato qualche dettaglio in più in una recente intervista esclusiva concessa a Oggi. Al settimanale, la Lang ha raccontato di essere molto affezionata al personaggio che l’ha resa la star che è oggi, anche se rispetto alla controversa Brooke, a livello personale, si sente agli antipodi.

Ecco quello che ha raccontato, a proposito, dell’amore e di come si sente cambiata in questo senso:

La felicità consiste nell’essere soddisfatta di te stessa e nel trascorrere il tuo tempo con la famiglia. Amo lavorare, e anche quello è felicità per me. Come avere un compagno amorevole. […] Proprio come per tutti, ho imparato molto, nella mia vita. Ora so cosa conti davvero in una relazione».

Kelly Lang non avrà alle spalle una ventina di matrimoni come la sua controparte televisiva ma ha comunque qualche ex di cui poter sparlare. Per ora l’attrice ha “soltanto” due divorzi nel suo personale curriculum sentimentale. Dal primo matrimonio con Skott Snider (sposato nel 1989) l’attrice ha avuto Jeremy Skott (nato nel 1990) e Julian (classe 1992). Entrambi, fra l’altro, hanno avuto modo di recitare un piccolo ruolo, a loro volta, nella soap opera. La terza figlia, Zoe Katrina, la Lang l’ha avuta dal compagno Alex d’Andrea, da cui ha divorziato nel 2021 dopo 15 anni di matrimonio.

Ma dopo tutti questi anni, dunque, l’interprete non si sarà stancata di dare il volto sempre allo stesso sfuggente personaggio? A riguardo Kelly Lang ha commentato:

Il produttore Brad Bell è stato molto generoso con me e mi ha sempre lasciato tempo per altri progetti. Certo, dopo tanti anni è impossibile non aver voglia di andare altrove ogni tanto, non sentire la necessità di cambiare o di una nuova sfida. Ma ho avuto la libertà di farlo. E nei ruoli migliori. Io amo interpretare Brooke.

Sembra insomma che, nonostante tutto, assisteremo ancora a lungo ai triangoli e agli intringhi amorosi della bella Brooke, che tra le altre cose non sembra poter invecchiare mai. Riguardo alla sua invidiabile forma fisica, inoltre, l’attrice ha specificato di avere degli ottimi geni familiari ma, al contempo, di essere sempre stata molto attenta a quello che mangia e all’attività sportiva. L’attrice ha inoltre rivelato che un ruolo importante per il suo benessere l’hanno avuto le persone giuste, gente positiva con cui si è sempre trovata bene. Se sognate un physique du rôle come il suo, insomma, vi dovrete mettere al lavoro.