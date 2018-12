Keanu Reeves: l’attore è a Roma con la sorella malata di leucemia

Keanu Reeves a Roma con la sorella malata: l’attore piange in strada

Nella giornata di ieri, l’attore hollywoodiano Keanu Reeves è stato avvistato a Roma in compagnia della sorella malata. Con fare premuroso, ha deciso di portarla a pranzo fuori in uno dei migliori ristoranti della capitale, in un salottino riservato. Dopo aver mangiato insieme, l’attore accompagna la sorella all’interno di una limousine che la porterà in albergo. Poco prima di andare via, però, il celebre protagonista di Matrixsi accende una sigaretta e, come mostrano le foto esclusive de il Messaggero, viene visto piangere in strada per l’amata sorella Kim, a cui è molto legato e che sta attraversando un periodo molto difficile.

Keanu Reeves addolorato per la sorella Kim per le strade di Roma

In queste ultime ore l’attore hollywoodiano Keanu Reeves è sbarcato a Roma. In incognito, è arrivato nella capitale insieme alla sorella Kim, che è gravemente malata e che risiede nell’isola di Capri. Decide di portarla fuori a pranzo in un posto riservato della città di Roma, ma prima di accompagnarla in albergo si sfoga in un improvviso pianto per strada. Dagli scatti realizzati da Il Messaggero, l’attore appare trasandato, con i capelli lunghi, la barba incolta e il volto addolorato bagnato di lacrime. Nonostante i suoi numerosi impegni, il popolare protagonista di successi come Point Break, Piccolo Buddha, Matrix, Speed, John Wick è sempre stato molto vicino alla sorella, che da anni combatte contro la leucemia.

Keanu Reeves piange per la sorella Kim, suo punto di riferimento

Già nel febbraio 2017, dopo aver partecipato in qualità di ospite al Festival di Sanremo, il celebre attore era stato avvistato a Roma presso il Policlinico Gemelli, dove la sorella Kim era stata ricoverata per sottoporsi a delle cure. E ieri, proprio a Roma, nella zona di piazza Farnese, Keanu Reeves è stato avvistato insieme all’amata sorella, da sempre il suo punto di riferimento. Colto in un momento di sconforto e di commozione, Reeves non riesce a trattenere le lacrime per le strade della capitale. Episodio che dimostra la grande sensibilità dell’attore hollywoodiano, che ogni volta che può raggiunge la sorella in Italia per starle accanto.