Katy Perry e Taylor Swift: ecco che cosa hanno fatto dopo la riconciliazione

Katy Perry e Taylor Swift, la pace è ormai fatta! Ma cosa hanno fatto le due dopo la riconciliazione? Scopriamo la verità

La guerra tra le due celebri pop star è fortunatamente finita. E le due hanno reso pubblica la bellissima notizia tramite il video musicale ‘You Need To Calm Down’ di Taylor Swift dove Katy Perry ha fatto da guest star. Da quel giorno ormai son passati un bel po’ di mesi, e di recente la cantante statunitense è tornata a parlare della sua rinnovata amicizia con la cantante di Firework. Come riporta People, durante un’intervista per Rolling Stone, la Swift ha rivelato che lei e Katy Perry, subito dopo aver fatto pace, hanno chiacchierato a lungo. Le due hanno discusso dei loro segni zodiacali dinnanzi ad una calda tazza di tè. Insomma, le due donne si sono riviste proprio come due vecchie amiche lasciandosi alle spalle, una volta per tutte, la faida che le aveva separate.

Taylor Swift: “Io e Katy Perry abbiamo parlato a lungo dei segni zodiacali”

“Katy ed io abbiamo parlato dei nostri segni. Abbiamo parlato molto, molto a lungo. Ricordo che durante la chiacchierata lei mi ha detto ‘Se avessimo avuto un bicchiere di vino in questo momento, avremmo pianto entrambe’. Questo perché stavamo bevendo del semplice tè”, ha rivelato Taylor Swift. “È stata una conversazione molto interessante e abbiamo parlato anche dei conflitti che magari abbiamo avuto con altre persone in passato. Lei mi ha detto: ‘Beh, io sono uno Scorpione. E gli Scorpioni tendono a colpire quando si sentono minacciati’. Io invece le ho detto che essendo Sagittario prima faccio un passo indietro, elaboro le mie sensazioni, poi punto l’arco e magari sparo”, ha raccontato infine. Insomma la loro lunga chiacchierata è servita ad entrambe per conoscersi meglio così da evitare qualche errore in futuro.

Taylor Swift: “Durante il tour ho capito una cosa importante”

Ma non è tutto, sempre durante l’intervista rilasciata a Rolling Stone, Taylor Swift ha rivelato di non sentirsi più in competizione con le sue colleghe e specialmente con Katy Perry. “Mi sono resa conto che il mio lavoro è quello di intrattenere la gente” – ha detto – “Katy, Lady Gaga, Beyoncé e Rihanna, per esempio, rimarranno tutte nelle storia. Perché il loro lavoro va ad oscurare completamente quelle notizie da semplice clickbait. Questo l’ho capito durante il tour, guardando i volti delle persone. Noi facciamo puro intrattenimento sperando, ovviamente, anche di divertire”.