Katy Perry accusata di violenza da un modello: dura accusa per la popstar

Katy Perry accusata di violenza da un modello: lo sfogo di Josh Kloss su Instagram

Dura accusa quella fatta da un giovane modello ai danni di Katy Perry. Scendendo nel dettaglio, la nota cantante è stata accusata di violenza da Josh Kloss, apparso nel suo video musicale del brano Teenage Dream. In particolare, il ragazzo sostiene che la popstar l’abbia costretto a mostrare la zona intima del suo corpo, durante una festa, di fronte a un intero gruppo di persone. A detta del modello, questo rappresenta un vero e proprio abuso. Non solo, il ragazzo rivela di essere stato anche invitato dalla Perry in uno strip club, ma lui avrebbe rifiutato l’invito. Su Instagram, Josh dà vita a un vero e proprio sfogo riguardante, appunto, questo presunto abuso da parte della popstar 34enne. Il ragazzo afferma che Katy, di fronte ad altra gente, si mostrava nei suoi confronti molto fredda, ma quando erano soli aveva un carattere amichevole e cordiale. Sempre secondo quanto racconta il modello, si sarebbe incontrato con la cantante diverse volte dopo il divorzio da Russell Brand.

Katy Perry, arriva una pesante accusa: il modello rivela di essere stato abusato dalla popstar

L’abuso di cui parla il modello sarebbe avvenuto durante la festa di compleanno di un amico alla Moonlight Rollerway. Qui, Josh avrebbe portato un suo amico, che non vedeva l’ora di incontrare dal vivo Katy. Ma ecco che, dopo aver salutato quest’ultima, sarebbe accaduto il tutto. La nota popstar, sempre secondo quanto racconto il giovane, l’avrebbe costretto a mostrare le sue parti intime di fronte ai presenti. Il ragazzo ammette di essersi sentito abbastanza patetico e imbarazzato. A detta del modello, la nostra società è da sempre indirizzata ad accusare gli uomini di violenza e perversione, ma anche le donne non sarebbero da meno. Josh ammette di aver pensato, in questi anni, a proteggere l’immagine di Katy, sebbene avrebbe voluto parlare. “Poi sei scioccato e lo blocchi, perché guardi il viso dei bambini contenti dalla musica positiva che cantava”, scrive su Instagram il modello.

Katy Perry, il modello ha scelto di parlare: una forte accusa per la cantante

“E la tua mente è bloccata nel tentativo di fare il tuo lavoro e proteggere la sua immagine o essere onesto e aiutare il dialogo globale su potere e abuso”, continua il modello. Ci tiene a precisare che da questo suo sfogo non vuole ottenere né soldi né fama. Un post molto forte quello condiviso da Josh, che accusa duramente la nota popstar. Pare che chi rappresenta la Perry non abbia risposto alle richieste di commento ricevute da Fox News riguardanti appunto le affermazioni di Kloss.