È finito il matrimonio di Katie Cassidy, l’attrice nota per le serie tv Arrow e Gossip Girl

È giunto al capolinea il matrimonio di Katie Cassidy, l’attrice nota in Italia per il ruolo di Laurel Lance in Arrow ma pure per quello di Juliet Sharp in Gossip Girl. L’interprete ha deciso di separarsi dal marito Matthew Rodgers a un anno dalle nozze. E sì perché la romantica e intima cerimonia è stata celebrata nel dicembre del 2018. Katie, come rivela E! News, ha chiesto il divorzio lo scorso 8 gennaio al tribunale di Los Angeles.

Perché Katie Cassidy e Matthews Rodgers si sono lasciati

Nel documento di separazione, Katie Cassidy ha parlato di differenze inconciliabili: è dunque questo il motivo che ha spinto la 33enne a chiudere il rapporto con Matthew. La separazione è però avvenuta in modo amichevole e nelle ultime ore l’attrice, figlia dell’artista David Cassidy, ha provveduto a togliere il cognome dell’ex marito dal suo account Instagram.

Fidanzamento e matrimonio lampo per Katie Cassidy

Katie e Matthew (che non fa parte del mondo dello spettacolo) si sono sposati dopo un fidanzamento lampo: il primo appuntamento è avvenuto nel 2017 mentre il matrimonio è stato celebrato nel 2018. Prima di incontrare Rodgers, la Cassidy ha amato Greg Raposo e Jesse McCartney e ha avuto un breve flirt con il Principe Harry.