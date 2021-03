Katia Ricciarelli: “Vergogna, niente vaccino per me”. Replica Luca Zaia

I vaccini per il Coronavirus continuano a far discutere in Italia e nel resto del mondo. Nonostante l’arrivo delle prime dosi le vaccinazioni non proseguono a ritmo spedito nelle varie Regioni italiane. A Domenica In Katia Ricciarelli si è lamentata del fatto di non aver ancora ricevuto una dose della cura per il Covid-19. Nonostante l’età – 75 anni – la cantante, vista di recente a Il Cantante Mascherato, non è stata ancora chiamata per il vaccino.

Una situazione che Katia Ricciarelli sta vivendo con grande paura e disagio, come confidato all’amica Mara Venier. L’ex moglie di Pippo Baudo ha dunque puntato il dito contro la Regione Veneto, che credeva “all’avanguardia” rispetto ad altri regioni del Belpaese. Uno sfogo vero e proprio che ha subito fatto il giro dei siti web, dei giornali e dei social network.

Tanto che non si è fatta attendere la replica di Luca Zaia. Il Governatore del Veneto si è così pronunciato nel corso dell’ultima conferenza stampa:

“Capisco lo sfogo di Katia Ricciarelli, una persona sola a casa che possa sentirsi trascurata, ma io ho l’obbligo di difendere la qualità del lavoro sul fronte delle vaccinazioni che il Veneto sta facendo. E non vi sono dubbi”

Il Presidente ha aggiunto:

“Katia Ricciarelli ha 75 anni e sa benissimo che arriveremo a farle la vaccinazione ma quando toccherà a lei. Prima di allora vi sono le persone più anziane”

Luca Zaia ci ha inoltre tenuto a ribadire che il Veneto è il primo in Italia per numero di vaccinazioni effettuate e per questo ha ringraziato tutto il personale sanitario che in questi mesi è in prima linea per contrastare la pandemia. In più Zaia ha avvertito che per vaccinare servono dosi maggiori di vaccini ed è per questo che è stato felice di apprendere che è stato sbloccato il lotto di Astrazeneca di Biella (22 mila dosi). Al momento Katia Ricciarelli non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Luca Zaia: lo farà nella prossima puntata di Domenica In?

Mentre Katia Ricciarelli resta in attesa della sua dose di vaccino, tanti altri personaggi famosi si sono già vaccinati contro il Coronavirus. Tutti hanno condiviso uno scatto della grande giornata sui social network. Di recente hanno ricevuto il vaccino per il Covid-19: i cantanti Renato Zero e Antonello Venditti, il giornalista Maurizio Costanzo e la soubrette Elisabetta Canalis (che, però, vive da tempo a Los Angeles, negli Stati Uniti).