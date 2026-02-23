Katia Ricciarelli, polemica su Sanremo e Baudo: “È tutto molto strano”

Nuova polemica sul Festival di Sanremo 2026: questa volta protagonista è Katia Ricciarelli. La nota cantante si lascia andare a delle critiche nei confronti di chi ha organizzato la prima serata del noto evento musicale italiano. Chiaramente si tratta di Carlo Conti, sebbene non lo citi in modo diretto. Nella prima serata di martedì 24 febbraio, ad aprire le danze di questa nuova edizione è l’omaggio a Pippo Baudo. Così il direttore artistico ha deciso di ricordare il celebre volto della TV italiana.

In platea saranno presenti i figli del funto conduttore, ovvero Tiziana e Alessandro. Non solo, ci sarà anche la sua assistente, Dina Minna, la quale però non sarà seduta a fianco ai familiari. Ebbene proprio con quest’ultima la cantante ha avuto da ridire nei mesi scorsi. A settembre, la Ricciarelli è stata al centro delle notizie per via delle dichiarazioni rilasciate contro la storica segretaria di Baudo. A lei, la cantante non ha fatto le sue scuse quando è stata ospite a Verissimo, anzi.

In queste ore, la soprano ricorda, parlando ai microfoni dell’Adnkronos, che questo Festival di Sanremo sarà interamente dedicato a Pippo Baudo. Per tale motivo, si aspettava di essere invitata e di essere così una delle presenze in platea per omaggiare il defunto conduttore. Per Katia “un invito all’Ariston ci stava”. Questo perché ricorda di aver trascorso con lui ben 18 anni di vita. Sarebbe stata felice di essere lì presente a ricordarlo.

Non crede che l’invito sarebbe dovuto arrivare in qualità di ex moglie di Baudo, bensì come artista “che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero”. Sembra proprio che la soprano sia rimasta davvero delusa per il mancato invito. Se lo sarebbe aspettato “come tante altre cose che non sono avvenute”. A questo punto, la Ricciarelli dice di pensare che “per loro” i tanti anni che lei ha trascorso insieme al conduttore “sono sciocchezze che non contano”.

Al contrario, lei ricorda tutto con “tanto affetto”. Crede che ognuno di noi abbia dei difetti, ma non può non sottolineare che era “un uomo e un grandissimo artista”. Pertanto, sarebbe stata felice di essere anche lei lì. Arrivati a questo punto, però, per la soprano “non ha importanza”, poiché dice di non fare “più caso a tutto quello che si è detto e che si è pensato”.

Infine, Katia Ricciarelli trova strano l’invito fatto alla famiglia per il Festival, anzi per lei è “tutto molto strano”. Ma per quale motivo? Pensa che avrebbero dovuto “avere il coraggio” di far sedere la segretaria Dina Minna vicino ai figli, visto che proprio loro sono presenti nel testamento di Pippo Baudo.