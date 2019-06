Katia Follesa ricoverata in ospedale: “Il mio cuore ha bisogno di coccole”

Katia Follesa è ricoverata in ospedale. Per la comica ancora problemi al cuore

La comica Katia Follesa è ricoverata in ospedale, a darne annuncio lei stessa attraverso una foto pubblicata su Instagram. A darle di nuovo problemi è il suo cuore. Tempo fa le è stata diagnosticata una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita che ha scoperto dopo una abbassamento notevole della vista. Un problema che la costringe a continui controlli ma nonostante aver rischiato addirittura di morire, questa malattia congenita (per la quale è morto anche il padre) è sotto controllo. Oggi però la conduttrice lanciata da Zelig in coppia con Valeria Graci ha dovuto recarsi al Gruppo Ospedaliero San Donato perché “il suo cuore ha bisogno di coccole ogni tanto“.

Katia Follesa: il post Instagram dall’ospedale

“La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii…“, scrive sempre scherzando Katia Follesa dal letto di ospedale, “Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole! Grazie alla Dottoressa del mio cuore la Cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Leorenzo Menicanti il Cardiochirurgo più affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1!!! Il tempo di mangiare qualcosa e mi rialzo! Onorata di rappresentare il Gruppo Ospedaliero di San Donato“. Molti anche i messaggi di amicizia di tanti volti noti della nostra tv e non solo, anche molti suoi followers le stanno vicino in un momento delicato.

Katia Follesa e la malattia: tutto ciò che sappiamo

Era il 2006 quando Katia Follesa, successivamente ad un annebbiamento della vista, ha scoperto di essere cardiopatica. Da allora si sottopone ad una terapia che dovrà seguire per tutta la vita. Questo suo problema ovvimente la blocca anche nell’avere altri figli: “Sapere di poter mettere al mondo un figlio che può avere questi problemi mi fa dire di no“. La comica infatti ha solo una figlia, Agata, avuta dal marito, anche lui comico Angelo Pisani.