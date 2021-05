Katia Follesa dimagrita: “Fondamentale dopo la malattia”

Impossibile non notarlo: da qualche tempo Katia Follesa sfoggia una nuova e strepitosa forma fisica. L’ex star di Zelig, oggi comica affermata e conduttrice, è stata costretta a perdere parecchi chili per risolvere un problema di salute. La Follesa soffre di una patologia congenita, una cardiomiopatia ipertrofica. Una malattia che è stata anche la causa della morte dell’adorato padre.

Katia Follesa ha deciso di rivolgersi ad uno specialista dopo un grosso spavento. Era in macchina, stava guidando, quando ad un certo punto la vista si è annebbiata e non ha sentito più il battito. Katia ha rischiato seriamente di morire in un incidente stradale ma per fortuna ha avuto la lucidità di accostare la macchina e aspettare.

Al settimanale F Katia Follesa ha rivelato di aver perso oltre venti chili:

“Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone. Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore. Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita “pasticcione” per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”

Oltre a mangiare bene e a praticare quotidianamente sport, Katia Follesa deve seguire una terapia a vita. L’artista, 45 anni, deve prendere quotidianamente delle pastiglie per tenere a bada la sua malattia. Inoltre ogni sei mesi deve fare esami di controllo.

Katia Follesa ha spiegato che se il padre si fosse sottoposto ai controlli giusti, come sta facendo lei adesso, sarebbe ancora vivo. Trattandosi di una malattia ereditaria, Katia ha deciso di non avere una seconda gravidanza dopo Agata, avuta nel 2010 dal compagno e collega Angelo Pisani.

Nel 2020 Katia Follesa ha avuto il Covid: esperienza che ha definito una vera e propria “galera”. Nonostante la patologia, Katia non ha avuto particolari sintomi: la Follesa aveva una carica virale molto bassa. Non è stata particolarmente male ma l’attrice e conduttrice è stata ovviamente in quarantena.

La vita privata di Katia Follesa

Katia Follesa ha dal 2006 una relazione col collega Angelo Pisani, il componente del duo comico Pali e Dispari. Il primo incontro tra i due è avvenuto proprio dietro le quinte di Zelig: uno show che ha regalato ad entrambi così tanto dal punto di vista privato e professionale.

Ad oggi Katia e Angelo non sono ancora convolati a nozze ma da tempo sono già una famiglia. Nel 2010 i due sono diventati genitori della piccola Agata, che è molto legata ad entrambi i genitori famosi.