Katia Fanelli esagera: la ‘fotonica’ di Temptation è irriconoscibile

A distanza di anni i vari protagonisti di Temptation Island subiscono cambiamenti inaspettati. C’è chi si sposa, chi si lascia definitivamente e chi esprime con forza la sua ritrovata singletudine. Tra questi ultimi ritroviamo una eccentrica protagonista dell’edizione del 2019. Trattasi di Katia Fanelli. La romagnola “fotonica” che con le sue mitiche uscite fece sorridere tutto il pubblico da casa. Al tempo Katia partecipò insieme all’ormai ex fidanzato Vittorio Collina. Fu proprio quest’ultimo a decidere di interrompere la relazione nell’ultimo falò di confronto. Oggi Vittorio è felicemente sposato con un’altra donna mentre Katia cosa combina? La ragazza ha puntato tutto sulla carriera e sul suo aspetto fisico.

Katia infatti è molto diversa da come ce la ricordiamo durante la sua partecipazione a Temptation Island. “Mai giudicare un libro dalla copertina.. Tutt’apparenza e tanta sostanza” scrive Katia nella sua biografia su Instagram. Molto probabilmente perché tante persone tendono a giudicarla dal suo aspetto fisico. Katia invece è molto altro. Anche durante la sua partecipazione al reality di canale cinque la Fanelli appariva da subito come la “frivola” del gruppo. Salvo poi lasciar scoprire i suoi lati più sensibili e delicati. L’atteggiamento fotonico di Katia altro non era che un modo per nascondere la sua vera personalità, quella più fragile e per cui poi il pubblico si è affezionato a lei. Oggi Katia oltre a mostrare un aspetto fisico decisamente diverso mostra una realtà personale consolidata.

Katia Fanelli: cosa fa oggi e perché è ancora molto seguita?

La romagnola, appassionata di fitness, pubblica spesso dei workout tramite cui i suoi followers possono allenarsi e seguire uno stile di vita sano. Oltre a questo mantiene anche la sua attività di influencer. Collabora con alcuni brand e per essi, spesso, fa da modella. La schiera affezionata di followers che la seguono da Temptation non la mollano. Anzi apprezzano ancora il suo modo schietto e sincero di porsi.

Come ogni personaggio pubblico che si rispetti, però, non mancano di certo le critiche. Così in molti sostengono che Katia abbia esagerato con gli interventi estetici e che questo vada persino in conflitto con lo stile di vita che lei promuove sui suoi social. In parte è vero ma è anche vero che i contrasti fanno parte di ogni persona e abbiamo imparato, durante la sua partecipazione a Temptation Island, che Katia era, ed è, una contraddizione vivente.