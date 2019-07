Katherine Heigl torna a Grey’s Anatomy? La risposta non lascia dubbi

Katherine Heigl, l’interprete di Izzie Stevens, tornerà nelle prossime stagioni? La risposta dell’attrice non lascia dubbi

Katherine Heigl aveva lasciato Grey’s Anatomy nella sesta stagione, quando il personaggio da lei interpretato, Izzie Stevens, aveva lasciato l’ospedale di Seattle dopo aver sconfitto una terribile malattia. Alex le era stato vicino per tanto tempo, anche nei momenti più salienti e difficili del suo percorso di guarigione e arrivando addirittura alle nozze. Il futuro per la coppia però si è tristemente interrotto, e Izzie ha lasciato i colleghi e il lavoro. Solamente in un episodio successivo al suo addio, la Heigl era tornata per un piccolo cameo. Dietro la sua decisione di lasciare la serie tv ci sarebbero delle discussioni con Shonda Rhimes, la sceneggiatrice e produttrice del medical drama statunitense. Ormai si vocifera da tempo un suo ritorno sul set, la sua ultima risposta non sembra lasciare dubbi. Potremmo rivedere la dottoressa Stevens di nuovo aggirarsi nei corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital?

Izzie Stevens fa il suo ritorno al Grey Sloan? Katherine Heigl risponde e non ha dubbi

Di recente, ET ha intervistato l’attrice sul set di Suits, la serie che ha fatto conoscere al mondo intero Meghan Markle, e la Heigl ha anche parlato di un suo ipotetico ritorno a Grey’s Anatomy. Katherine non ha dubbi: sarebbe davvero difficile per lei tornare a vestire i panni della dottoressa Stevens. “Non ho pensato a Izzie da anni, non lo so, non so se lo rifarei e non lo rifacessi. Ho quasi la sensazione che sarebbe quasi una distrazione rispetto a quello che hanno fatto con questo show nei nove anni da quando me ne sono andata. E cosa è diventato e cosa è ora per i fan“, ha spiegato l’attrice. Che subito dopo ha aggiunto: “È come se fosse un “Sì, l’abbiamo già lasciata andare…perché sei di nuovo qui?“. Insomma Katherine Heigl è sicura: per lei Grey’s Anatomy è un capitolo chiuso, si sono aperte le porte di nuove opportunità lavorative e di certo non vuole perderle per uno show che le ha detto addio da ben 9 anni, dal 2010.

Katherine Heigl perché ha lasciato Grey’s Anatomy? Tutte le motivazioni e i gossip sulla faccenda

L’uscita di scena di Izzie Stevens da Grey’s Anatomy aveva dispiaciuto e non poco i fan del medical drama. Lei era uno dei personaggi principali e che avevamo conosciuto dalla primissima puntata, quando i specializzandi avevano fatto la loro entrata all’allora Seattle Grace Mercy West Hospital. La fonte anonima che per prima aveva lanciato la notizia nel 2010 parlava di frequenti contrasti con i produttori e di altri impegni lavorativi dell’attrice. Campanelli d’allarme si erano già proposti in una nota trasmissione tv americana in cui la Heigl, da ospite, aveva raccontato, criticandole, le condizioni di lavoro imposte dai produttori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso fu la negligenza dell’attrice nel non presentarsi sul set per girare le ultime scene della sesta stagione, nel momento in cui Shonda Rhimes aveva già deciso di rescindere il contratto all’attrice. E questa non fu l’unica volta in cui lo staff della serie ha dovuto fare i conti con interpreti particolarmente indomabili: anche per Isaiah Washington (Dr. Burke) e Patrick Dempsey (Dr. Shepherd) successe la stessa cosa. Anzi, a Dempsey andò peggio, il suo personaggio fu fatto morire tragicamente tra la disperazione dei fan della coppia Derek-Meredith.