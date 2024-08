Kate pianifica il suo ritorno. In arrivo la nuova biografia “bomba”!

Dopo mesi di silenzio e disperazione per la principessa più amata d’ Inghilterra, sembrerebbe aprirsi uno spiraglio di luce con la promessa di un nuovo e sereno ritorno in società.

Abbiamo visto Kate Middleton apparire di recente a Wimbledon, scena internazionale del tennis mondiale e appuntamento immancabile sia per i giocatori di tennis più importanti al mondo, sia per la famiglia reale che, da decenni, non si perde nessun torneo.

La nuova biografia

In Italia, a trapelare la notizia è il settimanale OGGI, da sempre vicino alle vicende familiari dei reali oltre Manica.

Ormai sembra deciso che presto verrà rilasciata una biografia sugli eventi recenti della vita della principessa, scritta con cura e delicatezza da Robert Jobson, un autore già ben noto alla stampa inglese. Jobson, biografo appassionato delle vicende reali, ha più volte pubblicato libri che svelano i dettagli più scabrosi e meno conosciuti della famiglia Windsor.

A partire dal primo agosto, i britannici potranno leggere la nuova biografia dedicata alla principessa Kate. In Italia, la pubblicazione sarà disponibile in autunno con la traduzione per i lettori del nostro paese.

L’intervista a Jobson

E’ proprio su OGGI che è possibile leggere l’intervista all’autore Robert Jobson, corrispondente del Sunday Times.

Il libro, intitolato ” Catherine, The Princess of Wales“, dice Jobson, racconterà la storia della principessa del Galles, concentrandosi soprattutto sulla relazione con William e sui momenti burrascosi della coppia. Non dimentichiamoci anche delle recenti discordie coi cognati Henry e Megan, della malattia, e dei lutti recenti che hanno cambiato la storia della monarchia britannica.

Jobson ha anticipato cosa aspettarsi dal suo lavoro e, soprattutto, quando prevede che la futura regina tornerà a gestire tutti i suoi impegni.

Attualmente Kate è in vacanza con il marito e i figli, ma per l’autunno sta pianificando un graduale ritorno alla vita pubblica

ha ammesso. Questa informazione è rilevante per gli inglesi (e non solo), che da mesi sono in apprensione per la principessa, colpita da un tumore non meglio specificato e, per questo, lontana dalla scena pubblica.

I dettagli più intimi

Nella biografia emergono retroscena e aneddoti che non erano mai usciti dai cancelli di Buckingham Palace. C’è grande attesa e curiosità per eventuali nuove rivelazioni sul rapporto tra William e Harry.

I ‘favolosi quattro’ erano una costruzione dei media; in realtà, non sono mai esistiti… William confidò a Harry che sarebbe stato meglio dare a Meghan più tempo per adattarsi allo stile di vita reale e gli suggerì di rallentare. Harry prese questo consiglio come un’offesa, e da quel momento i loro rapporti iniziarono a deteriorarsi

ha rivelato l’autore. Riguardo alla famosa foto ritoccata di Kate, lo scrittore ha aggiunto:

Inizialmente, l’ufficio stampa di William voleva rilasciare una dichiarazione per distogliere la responsabilità da Kate, che era in convalescenza a causa della chemioterapia. Il comunicato parlava di un errore collettivo, usando espressioni come ‘noi’ e ‘nostro’. Tuttavia, William si oppose, poiché non era stato lui a scattare la foto.

La nuova biografia di Robert Jobson potrebbe essere un auspicio per il ritorno della principessa a una vita più serena? Ce lo auguriamo.