Kate Middleton e Meghan, pace arrivata? Una fonte svela i retroscena

È arrivata la pace tra le due cognate reali? Una fonte svela un importante notizia riguardante l’attuale rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle. In effetti, già qualche mese fa, si vociferava che le due si fossero messe in contatto, segretamente, per riportare la pace tra William e Harry. Ora una fonte in esclusiva sul nuovo numero di Us Weekly fa sapere che Kate e Meghan hanno messo da parte le loro divergenze. Sarà davvero così?

Dopo mesi di forte tensione, causata dalle dichiarazioni rilasciate dai due Duchi di Sussex, pare che le tensioni tra le due si siano allentate. Un rapporto difficile quello raccontato, finora, che hanno condiviso le due cognate. Come già rivelava qualche indiscrezione, la Middleton avrebbe persino inviato a Meghan un regalo per Lilibet Diana.

Attualmente le due avrebbero un rapporto migliore e si sarebbero scambiate vari messaggi dalla nascita della bambina. Qualche mese fa, la Markle aveva lanciato una bomba contro la figura di Kate. Scendendo nel dettaglio, l’ex attrice di Suits aveva rivelato che la Middleton l’aveva fatta finire in lacrime durante il suo matrimonio con Harry, a maggio del 2018.

Inizialmente, si pensava che fosse stata Meghan a far piangere Kate, a seguito di una dura discussione. Ma a smentire tale ipotesi ci aveva pensato la stessa Markle, durante l’intervista rilasciata con Harry.

Dopo ciò, una fonte aveva fatto sapere che Kate e Meghan non si parlano da più di un anno, dopo la crescente rottura tra William e Harry. I problemi tra i due fratelli si sono riversati sul rapporto delle due cognate, rendendo molto difficile per loro essere amiche.

Oggi una fonte fa sapere che l’episodio riguardante il matrimonio di Meghan e le sue lacrime è avvenuto ormai diverso tempo fa, dunque, per loro è inutile trattenere la rabbia. Questa per loro sarebbe “energia sprecata”. Sembra che per loro sia arrivata, dunque, la tregua.

Nei giorni scorsi, Harry è tornato a Londra per prendere parte al tributo dedicato alla sua defunta madre, insieme a William. Tra sorrisi e scambi di battute, i due fratelli sembravano aver ritrovato la serenità in questa occasione.

Alcune indiscrezioni, però, hanno fatto uscire fuori una presunta lite tra loro, con tanto di urla e insulti. Sebbene delle fonti abbiano smentito la cosa, si vocifera che Harry abbia imposto l’assenza di Kate all’evento e questo avrebbe innervosito parecchio William.

Va precisato che il Duca di Sussex è tornato a Londra senza Meghan, rimasta in California con i bambini. Invece, c’è chi smentisce tali notizie, precisando che secondo l’intera famiglia sarebbe stato meglio non far partecipare Kate, la quale ora si trova in isolamento!