Kate Middleton, debiti e scandali per i genitori: tutti i dettagli

Kate Middleton sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua vita. A pochi mesi dalla diagnosi di cancro, ora uno scandalo travolge la sua famiglia. Dopo le proteste che avevano colpito i Middleton lo scorso ottobre, ora i tabloid aggiungono dettagli: i genitori della Principessa avrebbero contratto debiti su debiti. Il più grande da 300 mila euro.

Già in passato era stato reso noto che la famiglia Middleton aveva, nel tempo, accumulato milioni di sterline di debiti a causa del fallimento della loro società. L’azienda sarebbe andata al collasso con la Pandemia del 2020, non riuscendo più a riprendersi e dovendo dichiarare bancarotta.

La Party Pieces, questo il nome della società dello scandalo, era un’azienda specializzata in articoli per le feste. Nata nel 1987 grazie a Carole e James Middleton, l’attività aveva portato al successo la famiglia, facendogli compiere un’ascesa sociale senza simili. Tutto procedeva a gonfie vele per la società – valutata ben 30 milioni di sterline nel 2011 – almeno fino all’arrivo del Covid-19.

Tutti i debiti della famiglia Middleton

Dal 2020 in poi la Party Pieces si era inevitabilmente diretta verso il declino, fino alla sofferta decisione di vendere la società. Decisione che però non aveva messo fine ai problemi aziendali della famiglia Middleton.

La società di Carole e James infatti, negli ultimi anni di attività aveva accumulato un debito strabiliante: la cifra ammonta a 2,6 milioni di sterline, ovvero ben 3 milioni di euro. Come se non bastasse, parte di questo debito grava nei confronti del fisco britannico. Da qui il retroscena che – lo scorso anno – sembrava svelare che la somma dovesse essere pagata per l’80% dai sudditi inglesi.

Così era iniziato lo scandalo finanziario che vede al centro proprio la famiglia della futura Regina D’Inghilterra. La questione sembrava essere ormai lontana dai tabloid, dopo queste notizie e le conseguenti proteste con alcuni manifesti affissi nel quartiere dei genitori di Sua Maestà. Ora invece, i giornali sono tornati sul caso.

Pochi giorni fa le testate Mirror e Times hanno pubblicato alcune documentazioni dalle quali emerge che i guai finanziari dei Middleton sarebbero ancora più grandi di quanto era stato detto. Carole e James avrebbero infatti contratto un grande debito di 300 mila euro con la società che gestisce il fallimento della loro azienda e non sarebbero attualmente in grado di restituirli.

La Principessa potrebbe venire in soccorso dei suoi genitori, ma la questione è molto delicata e soprattutto difficile da affrontare in un momento come questo. Ciò che possiamo dire è che, dopo l’annuncio del cancro di Kate – che ha lasciato sotto shock anche i suoi affetti più cari – questa è l’ennesimo fulmine che colpisce la futura Regina d’Inghilterra e chi le sta vicino.