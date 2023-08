Kate Middleton, all’asta l’abito che stregò William: la cifra folle

Una storia d’amore reale in tutti i sensi quella tra i principi del Galles, William e Kate. Come tutti sanno, i due si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani e frequentavano entrambi l’Università di St. Andrews ma hanno ufficializzato la loro relazione solamente nel 2003. Da li alle nozze da sogno sono passati ben otto anni: era infatti il 2011 quando Kate attraversò la navata centrale dell’Abbazia di Westmister con quell’elegante abito da sposa che fece impazzire tutti. Infine hanno creato la loro famiglia, coronando il sogno d’amore con la nascita di tre figli: George, Charlotte e Louis.

Non tutti però sanno come è avvenuto il loro primo incontro. A quanto pare a far scoppiare la scintilla sarebbe stato un abito che attualmente è stato venduto all’asta per una cifra da capogiro.

L’abito di Kate Middleton all’asta

Stando a ciò che hanno sempre sostenuto fonti vicine alla coppia, William si sarebbe innamorato di Kate dopo averla vista indossare un abito in particolare, lo stesso che, come anticipato, è stato recentemente venduto all’asta. Il fortunato compratore si è aggiudicato questo importante pezzo da museo per un totale di 78.000 sterline, ovvero circa 90mila euro.

Quell’abito fu indossato dalla Principessa del Galles nel lontano 2002, durante una serata in cui all’ateneo dove studiava era stata organizzata una sfilata. Kate era stata inclusa tra le modelle e quando sfilò in passerella indossava proprio quel vestito, un abito sexy e trasparente disegnato da Charlotte Todd.

Si narra inoltre che Kate fosse talmente bella che il principe William si innamorò di lei all’istante e non riuscì a toglierle gli occhi di dosso per tutta la serata. Inoltre, pare che l’abito in questione verrà anche riproposto all’interno della sesta stagione della celebre serie tv The Crown, proprio in occasione delle puntate nelle quali verrà raccontato l‘inizio della storia d’amore tra i principi del Galles.

Kate pronta a riconciliarsi con Harry

E a proposito di vesti, quelle portate da Kate all’interno della Famiglia Reale negli ultimi mesi sono decisamente cambiate: ormai la consorte di William è principessa e si appresta a diventare regina consorte. Tutto ciò ha ovviamente un significato molto profondo e porta con se obblighi ben precisi, come quello di assumere un approccio diverso anche nei confronti del principe Harry. Risulta infatti di fondamentale importanza per la Royal Family il saper gestire la diplomazia e l’immagine della famiglia, motivo per cui è nelle intenzioni di Kate mostrare ai sudditi e al re di possedere le suddette qualità.

Ma non sarebbe solamente questo a spingere Kate a tentare la riappacificazione con Harry: fonti vicine alla famiglia reale infatti sostengono che la principessa del Galles inizi a sentire la mancanza del cognato e, per questo motivo, starebbe lavorando per convincere il marito a riconciliarsi con il fratello minore. Al contrario però la stessa Kate non sembrerebbe ben disposta nei confronti di Meghan Markle e ciò creerebbe sicuramente un bel problema. Probabilmente il prossimo viaggio del cognato nel Regno Unito potrebbe rappresentare l’occasione adatta per sistemare le cose una volta per tutte (ma senza Meghan).