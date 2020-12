Kate e William violano le regole del Covid: la foto indigna, forte allusione

Kate Middleton e William violano le regole anti-Covid e Londra è indignata. A far discutere è una foto, che li accusa di aver infranto una regola che ha messo in atto il Regno Unito con lo scopo di contenere i contagi. Secondo quanto riporta il Daily Mail in queste ultime ore, insieme ai figli – George, Charlotte e Louis – la coppia avrebbe incontrato il principe Edward e la sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli, a Sandringham. In questo modo, Kate e William avrebbero violato la “regola delle sei persone”. I due gruppi pare si siano incontrati per una passeggiata in un’area pubblica. Il tutto sarebbe accaduto domenica sera. Proprio quando una parte del Paese è impegnato a combattere il Coronavirus con il lockdown, la famiglia reale si è recata a Luminate, precisamente in un bosco decorato a tema natalizio all’interno dell’area della residenza della Regina a Sandrigham. Le due famiglie si sarebbero riunite nella contea del Norfolk, ma pare che la loro intenzione non fosse quella di incontrarsi come un gruppo di nove persone, secondo ciò che dichiarano fonti reali.

Nonostante ciò, Kate e William sono stati forografati in gruppo dagli stessi cittadini. Tali foto hanno poi generato una bufera sulla coppia reale. Le due famiglie hanno chiacchierato e interagito mantenendo il distanziamento, ma sembra non fosse comunque tutto a norma. Nella foto scattata da un visitatore, è possibile vederli in un gruppo di nove persone, seguiti dalle loro guardie del corpo. Chi ha assistito alla scena non ha espresso opinioni favorevoli per la coppia reale. Infatti, un cittadino si dice convinto del fatto che Kate e William stessero violando le regole anti-Covid. A detta di questo vesitatore “è stato davvero piuttosto palese”. Sa che stavano trascorrendo una serata divertente e che i bambini erano gioiosi, ma non ha potuto fare a meno di pensare che “forse esiste una regola per loro e un’altra per tutti noi”. Un’accusa molto forte per la famiglia reale.

Attualmente nella contea del Norfolk sono attive determinate regole: non è possibile incontrarsi con più di sei persone di altri nuclei familiari. Questa norma va rispettata sia al chiuso che all’aperto. Pertanto, Kate e William effettivamente non potevano stare in gruppo formato da più di sei persone. Chi viola questa regola rischia di ricevere una multa di ben 6400 sterline.