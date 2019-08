Kaspar Capparoni, fisico al top a 55 anni: la dieta dell’attore

Come si mantiene in forma Kaspar Capparoni

55 anni e non sentirli! Per Kaspar Capparoni il tempo che scorre non sembra lasciare segni sul suo corpo perfetto. In realtà è solo risultato di tanta determinazione, disciplina e buona volontà. L’attore ha rivelato al settimanale Di Più la sua dieta quotidiana e gli sport che pratica per apparire in splendida forma. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi cura molto la sua alimentazione: non beve né caffé né alcolici e fa colazione solo con frutta e latte di soia. In più Kaspar non tocca carboidrati a pranzo e la sera mangia sempre carne oppure pesce. Fondamentale poi lo sport: Capparoni è un patito di immersioni e arrampicate in montagna. “Con una moglie così giovane accanto, devo per forza stare al passo”, ha dichiarato la star di famosi fiction quali Elisa di Rivombrosa, Capri e Il Commissario Rex.

Kaspar Capparoni felice accanto alla moglie Veronica

La moglie di Kaspar Capparoni, Veronica Maccarone, ha solo 36 anni. Con il marito, conosciuto oltre 15 anni fa, condivide l’amore per l’attività fisica e le corrette abitudini alimentari. La coppia ha due figli: Alessandro, 10 anni, e Daniel, di 6. Capparoni è padre pure di Sherazade, 24 anni, e Joseph, 18, nati dal primo matrimonio con la tunisina Ashraf.

La famiglia allargata di Kaspar Capparoni e Veronica

“La nostra è una famiglia allargata. I miei figli più grandi hanno uno splendido rapporto con Veronica, perché lei è sempre stata presente, senza però provare a sostituirsi alla loro mamma”, ha spiegato Kaspar Capparoni alla rivista edita da Cairo Editore.