Karl Lagerfeld è morto, lutto nel mondo della moda

Come è morto Karl Lagerfeld?

Il mondo della moda è in lutto. È morto Karl Lagerfeld a Parigi. Il direttore creativo di Fendi e Chanel si è spento all’età di 85 anni. Per ora non si sanno le motivazioni del suo decesso. A dare la notizia l’agenzia francese di Vanity Fair che fa sapere che il celebre stilista, considerato uno delle personalità più influenti del mondo della moda ci ha lasciato nella giornata di martedì 19 febbraio 2019. Nato nel 1933, Karl Otto Lagerfeld ha subito iniziato la sua carriera nel mondo della moda, prima lavorando da Pierre Balmain, poi Chloé, fino ad arrivare da Fendi nel 1965, anno dell’inizio del sodalizio con una delle case di moda più note e apprezzate al mondo. Nel 1974 fonda anche un suo brand, che riporta il suo nome e che prosegue ancora oggi, quando nel 2005 Hilfiger lo ha rilevato, lasciandogli però il controllo artistico. Nel 1983, a dieci anni dalla morte di Coco Chanel, rileva la maison. Con lui, Chanel torna a fiorire.

Karl Lagerfeld, simbolo della moda si è spento a 85 anni

Karl Lagerfeld, con uno stile davvero riconoscibile e noto, è diventata sin da subito uno dei simboli della moda di tutto il mondo. Il noto stilista nonché direttore creativo di Fendi e Chanel è morto a Parigi. Il mondo della moda e tutti gli appassionati della stessa sono in lutto. La sua una delle personalità più rilevanti e presenti della moda. Tutti chiedevano a lui un consiglio. Noto non solo per le grandi maison del lusso, Karl Lagerfeld divenne icona anche del low cost, quando nel 2001 il colosso H&M ha collaborato con lui, firmando una collezione ad edizione limitata andata a ruba in pochissime ore. Infine nel 2006, ha lanciato una nuova collezione, K Karl Lagerfeld, per donne e uomini.

Karl Lagerfeld, chi era lo stilista morto a 85 anni

Nato nel 1933 in Germania, precisamente a Amburgo, Karl Lagerfeld ha stregato le più grandi maison grazie al suo grande talento. Oggi che è scomparso, il mondo della moda lo saluta con grande affetto. La sua carriera, ricca di progetti e grandi successi, si è fermata ad 85 anni.