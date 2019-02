Karina Cascella parla di Sasà Angelucci: il paragone con il nuovo fidanzato

Karina Cascella torna a parlare della sua precedente relazione con Salvatore Angelucci: il paragone con il nuovo fidanzato Max

Che Karina Cascella e il suo ex compagno Salvatore Angelucci siano oggi in buoni rapporti è risaputo. Grazie alla maturità acquisita e all’amore per la loro bimba (la piccola Ginevra), i due sono riusciti a rimanere amici e a far convivere serenamente le loro famiglie (ora trasformatisi in un’unica grande famiglia allargata). Karina, per esempio, è molto legata all’attuale fidanzata di Sasà. Il suo nuovo compagno Max, invece, è uno dei migliori amici del suo ex. Le cose vanno talmente bene tra di loro che la Cascella, a differenza di qualche anno fa quando la rottura con Salvatore Angelucci era ancora “fresca”, oggi del suo precedente rapporto ne parla tranquillamente.

Karina Cascella afferma: “Salvatore Angelucci un amore sofferto”

A chi le ha chiesto di fare il paragone tra il suo attuale fidanzato e il suo ex, su Instagram, l’opinionista ha risposto senza problemi, raccontandosi ancora una volta senza filtri ai suoi follower. La differenza tra l’amore provato per Salvatore Angelucci e quello che oggi lega Karina Cascella a Max? Tutto è diverso, ha spiegato a lei. Il motivo? “Salva è stato l’uomo per cui ho lottato, perché era negli anni quelli d’oro, conteso da molte ragazze. Era un amore sofferto perché lui era molto diverso da oggi, e lo stesso vale per me. Non eravamo fatti per essere una coppia” ha scritto l’opinionista di Barbara d’Urso.

Karina Cascella sempre più innamorata: “Max è l’uomo che sognavo”

Karina Cascella, sempre sui social, ha in fine spiegato: “Max è l’uomo che sognavo e immaginavo la sera prima di dormire. L’uomo a cui non devi chiedere attenzioni, che ti cerca, che è sempre presente e ti coccola. Ti fa stare al centro del suo mondo, ma è anche di carattere. Mi tiene testa come mai nessuno ha fatto prima. Quello con Max è un amore maturo, reale, consapevole”.