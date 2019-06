Karina Cascella a UeD, ricordo straziante: “Periodo brutto, la vita mi aveva tolto tutto”

Uomini e Donne, Karina Cascella ricorda quando era opinionista

Karina Cascella è stata per anni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne sebbene abbia più volte esagerato soprattutto durante il trono di Salvatore Angelucci. L’opinionista, ora influencer, non ha mai temuto di dire ciò che pensava e per fortuna è una delle poche che fa il suo mestiere esprimendosi in un italiano corretto e neanche volgare, dicendo cose sensate e piuttosto condivisibili. Oggi Karina ha voluto ricordare proprio il suo percorso a UeD condividendo su Instagram un post con una foto che la ritrae proprio mentre sedeva sulla sedia da opinionista di quegli anni; poi è arrivata Tina Cipollari e – come ben sapete – per la Cascella non c’è stato più spazio, per quanto un suo ritorno sarebbe molto ben gradito.

Karina Cascella: “Periodo brutto, la vita mi aveva tolto tutto”

“Che faccia da schiaffi – questo il commento di Karina su Instagram – che avevo qui mamma mia. Era il periodo più brutto della mia vita. Avevo da poco perso i miei genitori e stavo cercando di capire quale fosse il mio posto nel mondo. Ero molto arrabbiata con la vita, tanto… Mi aveva tolto tutto. E sono andata avanti lo stesso, a volte a testa bassa, altre volte a testa alta, ma la salita era ripida, più volte mi sono fermata con il fiato corto… Non è mai stato fondamentale per me arrivare in cima, ciò che contava era arrivarci salvando i miei principi e la mia identità. Ne ho ancora di strada da fare – ha concluso così il suo messaggio la Cascella – ma ora ho la mia famiglia, ho trovato il mio equilibrio e il mio posto in questo mondo, ora so dove stare”. Mai parole furono più azzeccate per descrivere il suo percorso di vita che potremmo descrivere come quello di una ragazza che ci ha saputo fare, che ha appreso tanto dai suoi errori e che adesso ci sembra una persona del tutto nuova.

Karina torna a Uomini e Donne? Un buon investimento

Se Karina dovesse tornare a Uomini e Donne come quella di un tempo sarebbe meglio che restasse a casa perché con Paola Frizziero, anche alla luce di quello che poi è successo con Salvatore Angelucci, da cui Karina ha avuto una figlia stupenda, è stata piuttosto pesante. Se invece tornasse com’è oggi, cioè molto più calma e meno cattivella – diciamo anche questo -, sarebbe senz’altro un bel ritorno in trasmissione. Siccome siamo sicuri che Karina si è lasciata il passato alle spalle, a questo punto non ci resta che chiedere a Maria De Filippi di rimetterla su quella sedia tanto ambita: sarebbero senz’altro soldi ben spesi, no?