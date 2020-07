Karina Cascella, libro interrotto: “Ero vicina ma ho desistito”, il motivo

Anche Karina Cascella ha pensato di scrivere un libro. Dopo Giulia De Lellis, Giulia Salemi, Pago e tanti altri, l’opinionista di Uomini e Donne e dei salotti di Barbara d’Urso potrebbe arrivare nelle librerie in futuro. Usiamo il condizionale non a caso, perché Karina su Instagram ha rivelato di aver anche iniziato a scrivere il suo libro ma di aver poi cambiato idea. Nel suo libro infatti pare di capire che avesse iniziato a raccontare la storia della sua vita, un po’ come fanno tutti. È vero che qualcuno si è concentrato sul racconto delle storie d’amore, come ha fatto la De Lellis per esempio, ma va per la maggiore scrivere un libro sulla propria vita. E proprio perché nelle librerie sono arrivati negli ultimi tempi diversi libri di influencer e personaggi televisivi, un fan ha chiesto a Karina se le sia mai passato per la testa di scriverne uno. E nel rispondere a questa curiosità è arrivata la rivelazione dell’opinionista.

Karina Cascella ha iniziato a scrivere un libro, ma poi ha cambiato idea: su Instagram spiega perché

Quando le hanno chiesto se ha mai pensato di scrivere un libro, Karina ha ammesso di pensarci da diversi anni in realtà. E ha raccontato: “In realtà ero così vicina qualche anno fa, avevo scritto i primi capitoli”. Poi però ha cambiato idea e il motivo ci sembra più che giusto, non un semplice capriccio. Raccontando la sua storia infatti avrebbe dovuto inevitabilmente raccontare la storia della sua famiglia, coinvolgere quindi anche i suoi genitori, che non ci sono più. Per questo Karina ha riflettuto sul da farsi: “Non volevo che i miei ricordi diventassero di tutti”. Ha pensato che sarebbe stata una mancanza di rispetto verso la memoria dei suoi genitori. Loro infatti non avrebbero potuto avere voce in capitolo sulla possibilità di rendere pubblica la storia della loro famiglia.

Karina Cascella libro, perché ha deciso di non scriverlo più: “Ho desistito”

I suoi genitori non ci sono più, lei non avrebbe potuto chiedere loro un parere o il consenso, non avrebbe potuto domandare loro se fossero d’accordo o meno sul libro. E per questo motivo Karina ha interrotto la scrittura del suo libro. “Ho desistito”, ha scritto l’opinionista su Instagram per terminare la sua risposta. Probabilmente non cambierà idea su un libro sulla sua vita, ma magari deciderà un domani di scrivere un libro su altri capitoli. Per esempio l’amore.