Karina Cascella furiosa, influencer nel mirino: severa ma giusta!

Karina Cascella si sa che non le manda a dire. Per anni l’ex opinionista di Uomini e Donne ha parlato senza filtri. Anche questa volta non si smentisce e in alcune storie Instagram dice la sua. L’argomento scottante riguarda i giovani di oggi che lei definisce schiettamente “generazione di falliti”. Non generalizza ma comunque si riferisce alla gran parte di loro. La critica nasce dopo aver visto il video postato da una giovanissima ragazza che chiede di trovare un uomo ricco che possa farle passare un’estate indimenticabile. L’appello della giovane con tanto di “scrivetemi!” sotto al post ha fatto inorridire la Cascella che non ha potuto esimersi dal commentare.

Da lì è scaturita una giustissima prosopopea in cui l’ex opinionista rimarca il problema dei giovani d’oggi che vogliono guadagnare senza alcuna fatica. Ma il problema principale, sempre secondo lei, è che queste persone non hanno dignità. Tanto che le giovani donne arrivano a spogliarsi e a mostrarsi sui social in atteggiamenti molto provocanti. La speranza è che questi atteggiamenti possano portar loro le “giuste conoscenze” che gli permettano di godere dei benefici di una vita extra lusso. Le parole forti che usa la Cascella sottolineano come queste ragazze siano disposte veramente a tutto pur di ottenere ciò che vogliono. Anche Amedeo Venza ripostando le storie della Cascella afferma quanto segue: “Parole forti quelle di Karina Cascella ma ha ragione.. Potrei scrivere un libro su quante ce ne sono di queste brave ragazze“.

La nuova generazione: soldi facili e dignità zero!

Poi la Cascella pone l’attenzione su un altro fatto importante. Si chiede infatti: “Queste ragazze sono sotto gli occhi tutti e come è possibile che si parli così poco di questo problema che c’è sui social?”. La domanda è assolutamente giusta e quanto mai vera. Infatti tutti quanti, chi più chi meno, frequentiamo i social e assistiamo a questo fenomeno. Addirittura negli Stati Uniti vanno di moda dei video su Tik Tok che insegnano alle ragazze come conquistare gli uomini ricchi. Oltreoceano però il fenomeno si accosta più al ritorno alle origini. Ovvero si cerca di creare una famiglia tradizionale in cui l’uomo lavora e la donna è a casa che bada alla famiglia.

Da noi in Italia spopola la ricerca del guadagno facile ed immediato. Sia che esso provenga da qualche foto spinta postata sui social sia che sia un imprenditore ricco a garantirlo. Insomma le giovani donne incoraggiate dal fenomeno in crescita sponsorizzano se stesse e i loro corpi sui social con la speranza di “accalappiare” l’imprenditore di turno. D’altronde una volta c’erano la velina e il calciatore che facevano sognare con le loro sfarzose vite. Oggi ci troviamo di fronte all’emancipazione estrema e come dice sempre la Cascella: “Rischiamo di autorizzare senza vergogna alcuna il mestiere più vecchio del mondo!”