Kanye West e Irina Shayk, come starebbero davvero le cose: il rifiuto

La modella, ex di Bradley Cooper, e il rapper, ex di Kim Kardashian, non hanno mai avuto una relazione? Le fonti parlano di amicizia e precisano che lei non ha alcuna intenzione di avere una relazione con lui

È già finita tra Kanye West e Irina Shayk? O forse non è mai iniziata. I primi giorni di giugno il gossip li ha visti protagonisti. Si parlava precedentemente di una loro presunta relazione ed è poi arrivata la conferma, quando sono stati beccati insieme in vacanza in Provenza, in Francia. Sembrava che i due avessero riaperto le porte di loro cuori dopo le rispettive separazioni.

Pare che Kim Kardashian e Bradley Cooper avessero approvato la nascita della loro love story. Ma ecco che ora le fonti fanno sapere a Page Six che c’è stato un allontanamento tra Kanye West e Irina. Secondo tali indiscrezioni, il rapper avrebbe chiesto alla modella di prendere parte insieme a uno spettacolo a Parigi.

La Shayk, però, avrebbe rifiutato l’invito. A detta di una fonte, Irina vedrebbe Kanye solo come un amico. Non avrebbe alcuna intenzione di avviare con lui una relazione. Sembra che la modella non abbia accettato di mostrarsi pubblicamente con West proprio per evitare i titoli dei giornali. Li avrebbero così tutti identificati come una coppia.

“Le piace come amico, ma non vuole una relazione con lui“, questo ciò che ha dichiarato la fonte. Se si fosse presentata a Parigi insieme a Kanye i gossip sul loro conto sarebbero andati avanti. Questo avrebbe portato a “un altro mese di notizie che dicevano che si stanno frequentando”.

In effetti, lo scorso mese di giugno furono tante le news che li vedevano protagonisti di una nuova storia d’amore. In occasione del compleanno di Kanye, erano stati beccati insieme. Ma la fonte oggi precisa che la modella “è andata alla sua festa di compleanno come amica”.

Inoltre, fa notare che non erano soli, c’erano infatti più o meno altre 50 persone. L’ultima volta che sono stati avvistati insieme è stato quando sono scesi da un jet negli Stati Uniti, dopo il viaggio in Francia.

Pare che Irina, sempre secondo le fonti, sia felice di essere sola al momento. Non vuole avviare nessuna relazione per ora. Dopo il presunto rifiuto della Shayk, Kanye ha preso parte alla sfilata Balenciaga Autunno 2021 Couture a Pairigi la scorsa settimana.

Sembra non esserci mai stata nessuna storia d’amore tra Irina e West, che sono amici da anni. In passato, lei era apparsa in un suo video musicale, quello del brano Power. È anche salita sulle passerelle per il marchio di punta di Kante, Yeezy.