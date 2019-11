Justine Mattera, foto provocanti su Instagram, Karina Cascella: “Esagerato”

Karina Cascella contro Justine Mattera: “Non c’è bisogno di essere completamente senza veli”

Nel salotto di Barbara D’Urso si è accesa una discussione molto animata sulle foto pubblicate da Justine Mattera nei suoi profili social. La showgirl si è mostrata senza veli e, in alcuni casi, anche senza intimo. Lei stessa ha confermato che il marito non era d’accordo sulla pubblicazione di alcuni scatti troppo provocanti e che tutto ciò ha causato una lite tra i due. Nulla di preoccupante, ha raccontato la Mattera, ma ha capito di aver sbagliato. Anche Karina Cascella che si è schierata contro la soubrette, sostenendo che i suoi scatti, per quanto con finalità artistiche, non sono il massimo da mostrare a migliaia di followers, soprattutto da parte di una donna sposata e con figli.

Justine Mattera sul caso delle foto: “Per il rispetto di mio marito ho deciso di limitarmi”

Lite accesa tra Justine Mattera e Karina Cascella a Pomeriggio Cinque. Le due non sono sulla stessa linea di pensiero in merito agli scatti postati dalla showgirl americana. La Cascella sembra prendere le parti del marito della Mattera: “Un conto è essere sexy, un conto è postare foto del genere” ha commentato. Justine Mattera ha ammesso di aver sbagliato: “Mio marito aveva ragione perché poi mi sono resa conto che nei suoi confronti e nei confronti dei suoi amici non era giusto”, però rimane comunque dell’idea che non ci sia niente di male in quello che fa: “Ho sempre fatto la showgirl”.

Justine Mattera usa photoshop per modificare i suoi scatti

Se qualcuno inveisce contro di lei, ci sono altri che si sono complimentati per il fisico in forma che viene mostrato con fierezza nelle foto sui social. Justine Mattera ha spiegato che si mantiene in forma facendo tanto esercizio fisico perché sa che il suo lavoro da modella e showgirl comprende anche la possibilità di mostrare il proprio corpo al pubblico. C’è però un segreto dietro tutto quanto: “Uso Photoshop”, ha ammesso.