Justine Mattera e quelle foto bollenti: cosa pensa il marito Fabrizio

A cinquant’anni Justine Mattera non ha paura di mettere in mostra il suo fisico scolpito e la sua sensualità. La soubrette, laureata in Letteratura italiana alla Stanford University con una specializzazione in Storia dell’arte, è sposata e ha due figli, uno di tredici e l’altro di dieci, ma questo non le impedisce di mostrare certi scatti bollenti, che spesso lasciano poco spazio alla fantasia. Immagini che hanno fatto chiacchierare parecchio ma Justine non ha mai badato troppo alle critiche visto che continua senza problemi ad andare avanti e a riempire il suo profilo social con fotografie provocanti.

Del resto Justine Mattera ha più volte spiegato in tv e non solo che dietro quei post su Instagram si nasconde un messaggio ben preciso: quello di mostrare alle donne che si può essere sensuali e desiderate anche quando non si ha più venti anni. Con il suo lavoro Justine vuole abbattere l’idea che una donna dopo la maternità e l’avanzare dell’età diventi arida e rinsecchita e sia dunque completamente finita.

Ma cosa ne pensa invece Fabrizio Cassata, il marito di Justine Mattera? La soubrette ha ammesso in una intervista concessa al settimanale Vero che all’inizio c’è stata qualche discussione ma poi l’uomo ha capito le intenzioni della moglie. Dietro quegli scatti si nasconde un messaggio nobile ma anche il lavoro di Justin, fatto principalmente di immagini.

Queste le dichiarazioni di Justine Mattera sulla rivista Vero a proposito del marito:

“Non credo di fare foto così spinte se paragonate a ciò che circola in rete. Le mie sono foto di grandi professionisti, non sono selfie fatti nel bagno di casa. Comunque, se ho qualche dubbio, prima di pubblicare mi consulto con mio marito, chiedendogli se la foto che sto per mettere online lo infastidisce. È il mio lavoro, ho sempre fatto la showgirl, non è una cosa shock”

Il segreto del fisico scolpito di Justine Mattera? Allenamento quotidiano e sana alimentazione. Niente cibo spazzatura e alcol e no alla vita sedentaria. Nessun ritocchino per l’americana, diventata famosa in Italia come sosia di Marylin Monroe. Dopo il matrimonio con Paolo Limiti, durato dal 2000 al 2002, Justine è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata dal 2009.

Dal marito Justine Mattera ha avuto due figli, Vincent e Vivienne, che sono molto legati ai genitori. Per amore della famiglia Justine ha rallentato un po’ con il lavoro: la Mattera ha sempre seguito in prima persona la crescita dei suoi bambini.