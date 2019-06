Justine Mattera tra confidenze e sport: Paolo Limiti e il triathlon

Justine Mattera si confessa: “Chi ha detto che non andai ai funerali di Paolo Limiti?” Le parole sull’ex marito e la descrizione del recente incidente in bicicletta: “Francesco Moser voleva mostrami il cambio e sono ruzzolata”

Sui social è esplosiva in tutti i sensi, abbinando sensualità, provocazione e ironia. Justine Mattera però non è solo foto mozzafiato e scatti ‘al limite’, sia essa in tenuta sportiva, sia essa in completini intimi da capogiro. La showgirl newyorchese classe 1971 è molto altro, visto che da sempre spicca per acume, senso imprenditoriale e forza di volontà. Di questo ha parlato di recente, rilasciando una lunga intervista al quotidiano La Verità. Una chiacchierata in cui è tornata a parlare dei funerali del suo ex marito Paolo Limiti. Funerali che, nei suoi confronti, sollevarono delle polemiche, in quanto qualcuno si indignò per la sua mancata presenza. La realtà raccontata dalla Mattera, però, dice altro…

Justine Mattera e il recente incidente in bicicletta

Justine sportiva senza limiti: dal nuoto alla danza, fino al triathlon, la specialità in cui si è avventurata ultimamente. Un rapporto profondo con la fatica fisica.”Affrontarla e superarla realizza di più. È soprattutto una questione di testa. Sono una persona determinata, che non si arrende. Chi pratica il triathlon si prepara in modo meticoloso, si alimenta bene, si sente un po’ superman“, fa sapere. La showgirl passa poi a spiegare la caduta di cui è rimasta vittima nei giorni scorsi, quando è apparsa sui social bendata e livida: “Ero al Giro d’ Italia con i clienti di Banca Mediolanum […] Francesco Moser voleva mostrarmi il cambio all’americana che si fa in pista agganciando il compagno e lanciandolo con una spinta. L’abbiamo fatto senza un briefing precedente e così sono ruzzolata”.

Mattera, le parole sull’ex marito Paolo Limiti

Sul suo forte attivismo sportivo alcuni hanno mugugnato, criticandola e sostenendo che in realtà sia un modo soltanto di fare soldi. “È iniziata come una passione. Ma cosa c’ è di meglio nel trasformare la passione in business?” spiega. Tra i tanti argomenti toccati durante l’intervista non poteva mancare quello relativo all’ex marito Paolo Limiti, descritto dalla stessa Mattera come un uomo “colto, meticoloso, intelligentissimo, ironico, divertente”. Spazio poi a un aneddoto relativo al conduttore: “Gli indizi: ero in Corso Sempione con un fotografo suo amico quando lui esce dalla Rai, casualmente. Ci salutiamo e lui dice che sta cercando una valletta per un nuovo programma. Io avevo un disco al secondo posto in classifica e volevo tornare in America. Al provino in Rai ci sono tante raccomandate, ma lui punta su di me, stregato dalla somiglianza con Marilyn.

Justine ai funerali di Paolo Limiti: “L’ho guardato e sono andata via”

La chiacchierata giunge a toccare il delicato momento dei funerali. Qualcuno criticò la Mattera per non essersi presentata, ma lei offre una versione differente: “Chi dice che non ci andai? Qualcuno ha filmato tutti i presenti? Certo, non mi sono messa a piangere in prima fila. Ero dietro, l’ho guardato e sono andata via, ero l’ ex moglie, non la vedova. Forse ho sbagliato, ma anche se non fossi andata sarebbero cavoli miei”.