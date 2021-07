Justin Bieber scrive a Simone Biles dopo il ritiro alle Olimpiadi di Tokyo

Il cantante ha espresso il suo sostegno all’atleta che ha deciso di non gareggiare più in Giappone

Sta facendo discutere parecchio il crollo emotivo di Simone Biles. La fuoriclasse statunitense ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo per gestire stress e disturbi mentali. La ginnasta 24enne ha ricevuto il sostegno di tantissime persone, molte delle quali famose come Justin Bieber. Il cantante canadese ha scritto alla Biles una lunga lettera condivisa sul suo account Instagram.

“Nessuno capirà mai le pressioni che stai affrontando”, ha premesso Justin Bieber nel suo lungo messaggio, che ha subito fatto il pieno di like. Il marito di Hailey Baldwin ha precisato di non conoscere personalmente Simone Biles ma di essere orgoglioso della sua scelta di lasciare i Giochi Olimpici in Giappone.

“So cosa significa guadagnare il mondo intero ma perdere la propria anima. A volte i nostri no sono più potenti dei nostri sì. Quando ciò che ami inizia a rubarti la gioia è importante fare un passo indietro e capire il perché”

Justin Bieber sa bene cosa significa fare un passo indietro per prendersi cura di se stessi. Nel 2017 la popstar ha detto addio al suo tour mondiale per concentrarsi sulla sua salute mentale e i problemi di ansia e attacchi di panico:

“La gente pensava fossi pazzo ma è stata la scelta migliore che potessi fare. Sono orgoglioso di te Simone”

Justin Bieber ha trovato il pieno appoggio della moglie, la top model Hailey Baldwin sposata nel 2018. I due formano oggi una coppia solida e affiatata. Accanto ad Hailey Justin è letteralmente rinato e si è lasciato alle spalle la travagliata relazione con la collega Selena Gomez.

Perché Simone Biles ha lasciato le Olimpiadi

Simone Biles ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo per concentrarsi su se stessa e ritrovare quella fiducia che ha perso nell’ultimo periodo. La giovane americana ha ammesso di non riuscire più a divertirsi come un tempo e che ogni volta che sta per gareggiare deve fare i conti con i demoni che si trovano nella sua testa.

Simone Biles ha vinto quattro medaglie d’oro a Rio 2016 ed è la prima ginnasta nella storia ad aver conquistato cinque titoli mondiali nel concorso individuale. Così come Justin Bieber, anche il Comitato olimpico degli Usa ha offerto massimo supporto alla Biles.