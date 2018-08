Justin Bieber tra Hailey e Selena: nuove scottanti rivelazioni sul triangolo

Justin Bieber ha avuto una tresca con Hailey Baldwin durante la relazione con Selena Gomez? I gossip di TMZ

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno stupito tutti con il loro fidanzamento lampo, arrivato poche settimane dopo il ritorno di fiamma tra i due. Il cantante si era lasciato da poco con Selena Gomez quando si è rituffato tra le braccia della modella e le ha chiesto di sposarlo. Secondo nuove rivelazioni riportate da TMZ, in realtà le cose non sono andate così velocemente come si pensaan. Stando a quanto si sussurra nell’ambiente dello showbiz americano, Bieber è sempre stato innamorato della figlia di Stephen Baldwin e appena è riuscita a riconquistarla – i due hanno avuto una relazione nel 2016 – ha fatto di tutto per non farsela scappare. Dunque, il canadese pensava già a Hailey quando stava con Selena lo scorso inverno?

Le altre rivelazioni di TMZ su Justin, Selena e Hailey

“Tutti hanno sempre pensato che Selena Gomez sia stato il grande amore di Justin Bieber ma in realtà non è così! Il cantante ha avuto in mente sempre e solo Hailey Baldwin, anche quando ci ha riprovato con Sel!”, ha puntualizzato TMZ. Bieber ha sempre avuto in mente Hailey e la possibilità di costruire un futuro con lei. Una volta riaccesa la passione tra i due, Justin non ha perso l’occasione di dichiarare pubblicamente il suo amore alla modella. Rivelazioni, queste, che sicuramente non faranno piacere a Selena, che per tornare insieme all’ex fidanzato ha litigato con la sua famiglia e suoi amici. In particolare la madre della Gomez non ha mai apprezzato Justin: Mandy è addirittura finita in ospedale dopo un acceso litigio con la figlia!

Quando si sposano Justin Bieber e Hailey Baldwin

TMZ ha pure rivelato che molto probabilmente il matrimonio di Justin Bieber e Hailwy Baldwin verrà celebrato nel 2019. I due vogliono prepararsi al meglio a questo importante evento. Non a caso la popstar sta leggendo in questi giorni il libro “Il matrimonio. Un impegno complesso da «affrontare» con la saggezza di Dio”, scritto dal teologo Timothy Keller.