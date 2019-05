Justin Bieber lancia in anteprima il suo nuovo singolo: fan in delirio

Justin Bieber spiazza i fan: in anteprima sui social l’intro del suo nuovo singolo

Dopo quattro anni di assenza dal mondo della musica Justin Bieber è pronto a rimettersi in gioco. Da diversi giorni ormai circolata in rete la notizia dell’imminente uscita di un suo nuovo singolo ma, fino ad ora, nessuna conferma era mai arrivata dal cantante. Poche ore fa, su Instagram, Justin ha deciso però di rompere il silenzio. Il cantante ha condiviso in anteprima un pezzo della nuova traccia musicale alla quale sta lavorando, mandando letteralmente in delirio i suoi fan. Considerando che ad oggi circa 111 milioni sono le persone che lo seguono, il suo ultimo post può essere considerato a tutti gli effetti un annuncio ufficiale del suo ritorno in scena.

Justin Bieber lancia in anteprima il suo nuovo singolo: canterà insieme a Ed Sheeran

Di una possibile e imminente collaborazione tra Ed Sheeran e Justin Bieber si vociferava ormai da settimane. Su Instagram, poche ore fa, abbiamo tuttavia avuto – finalmente – la conferma. Justin in persona ha condiviso un piccolo ritaglio del suo nuovo singolo, taggando nel post Ed Sheeran. Inutile dire che i fan, dopo aver sentito le prime note e aver avuto certezza dell’imminente duetto tra i due artisti, hanno accolto con entusiasmo la notizia. Sia Justin Bieber che Ed Sheeran sono due cantanti molto amati dal pubblico, all’estero come nel resto del mondo non vedono l’ora di sentirli cantare insieme.

Justin Bieber torna sul palco dopo la depressione: il cantante adesso sta meglio

Ansia e depressione hanno fortemente condizionato la carriera di Justin Bieber. Per diverso tempo il cantante ha dovuto fare i conti con questi brutti mostri, trascurando la sua musica e perdendo di vista i suoi obiettivi professionali. Adesso Justin sta bene e finalmente, per la gioia dei suoi fan, sembrerebbe essere pronto a risalire sul palco.