Junior Cally ‘torchiato’ a Verissimo da Silvia Toffanin: le risposte

Junior Cally ‘torchiato’ a Verissimo da Silvia Toffanin dopo le polemiche di Sanremo. La risposta: “Questo è il linguaggio del rap”

Junior Cally, il rapper finito nell’occhio del ciclone prima della partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo per alcuni versi ‘duri’ del suo brano Strega, è stato ospite a Verissimo dove Silvia Toffanin lo ha ‘torchiato’. Nella fattispecie la conduttrice ha posto diverse domande e dubbi sui versi incriminati, mettendo il cantante sulla difensiva. Cally ha ribadito a più riprese di non credere di doversi scusare con qualcuno (eccetto chi si è sentito ferito. Insomma niente scuse sul lavoro artistico ma solo se qualcuno non lo ha capito) e di credere che i testi delle canzoni, a volte, siano “fiction” e non da prendere letteralmente.

Scambio di opinioni tra Silvia e Junior

“Il linguaggio del rap è un linguaggio che andrebbe capito perché domina le classifiche quanto i brani pop”, esordisce Cally che aggiunge: “Ci chiedono di limitarci, ma è sottile il confine tra libertà e censura. Allora anche un film come Arancia Meccanica di Kubrick oppure se si estrapolano due righe da un libro…”. “Però io sono andata a leggere quei versi e sono forti”, si inserisce Silvia Toffanin, riferendosi al brano Strega, quello che ha provocato tante discussioni a Sanremo. “Esiste quello spaccato di società, e quel tipo di ragazza. Comunque la canzone parla poi di molti altri temi sociali”, replica il rapper. “Però sono forti, non voglio farti la morale, ma…”, incalza la Toffanin. Junior: “Eminem fu invitato a Sanremo e disse cose molto più forti… è il linguaggio del rap”.

“Oggi sono felice con Valentina Dallari”

“Tu non ti sei un po’ vergognato?”, sempre la conduttrice. “No, è il linguaggio del rap, non mi sono scusato. Mi sono solo scusato se qualcuno si è sentito ferito”. Alla fine una piccola finestra sull’amore. Il cantante oggi è contento al fianco dell’ex tronista Valentina Dallari: “Sette mesi insieme, sono felice”.