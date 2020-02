Junior Cally senza maschera a Sanremo 2020: il rapper spiega la sua scelta

Perché Junior Cally non indossa la maschera al Festival di Sanremo 2020

Da mesi uno dei personaggi più discussi del Festival di Sanremo 2020, Junior Cally si è presentato all’Ariston senza maschera. Il rapper – il cui vero nome è Antonio Signore – ha calcato l’Ariston in maniera elegante e sicura e soprattutto senza maschera. Alla vigilia della finale il cantante ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di presentarsi con il volto scoperto al Festival di Amadeus (tra i primi a credere fortemente nell’artista 29enne). “La maschera l’ho tolta già sei mesi fa per il mio secondo album”, ha precisato Junior a Italia Sì di Marco Liorni. “Ho scelto di non indossarla per preservare quel palco e metterci la faccia”, ha puntualizzato. Cally ha inoltre confidato come ha reagito alle innumerevoli critiche che hanno preceduto la sua partecipazione a Sanremo 2020.

Junior Cally e la maschera: la risposta alle critiche di Sanremo 2020

“Le polemiche non mi hanno condizionato”, ha assicurato Junior Cally a Italia Sì. L’artista è arrivato a Sanremo 2020 in compagnia della nuova fidanzata: l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. Quest’ultima – prima dell’inizio del Festival – ha difeso a spada tratta la sua dolce metà, svelando la malattia rara che per tanti anni ha condizionato la vita di Antonio. “Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine”, ha chiarito la deejay di Bologna.

La malattia di Junior Cally: dai 14 ai 18 anni in ospedale

Per un lungo tempo Junior Cally ha sofferto di una malattia rara: la piastrinopenia. Ovvero la presenza di poche piastrine nel sangue che possono provocare problemi di coagulazione ed emorragie. “Per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”, ha sottolineato Valentina. Che di certi temi ne sa qualcosa visto che ha lottato per un lungo periodo contro l’anoressia.