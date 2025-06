Juliana Moreira e Brumotti, caos a Paperissima Spint: i motivi della lite

Si sussurra che nel mondo ‘sotterraneo’ del piccolo schermo ci siano dei nervi alquanto tesi tra Vittorio Brumotti e Juliana Moreira, i due conduttori di Paperissima Sprint, storico programma estivo dell’access prime time di Canale 5. A sostenere che tra i due presentatori ci sarebbe addirittura una “pesante maretta” è il giornalista Alberto Dandolo. L’esperto di retroscena televisivi, nella sua rubrica pubblicata sul magazine Oggi, scrive che nel dietro le quinte del programma il clima sarebbe incandescente.

In particolare, Dandolo ha spifferato che secondo le informazioni in suo possesso, nel corso delle registrazioni dello show, “è esplosa più di una scintilla”. “Regnerebbe un clima di forte tensione”, ha aggiunto il giornalista. E quali sarebbero i motivi degli attriti? Sembra che Juliana Moreira reputi di avere troppo poco spazio rispetto al collega e che quindi avrebbe reclamato una “maggiore presenza in video”.

Non resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati. E non resta che tenere monitorata la situazione. Se nelle prossime puntate la conduttrice brasiliana dovesse apparire più spesso di quanto accaduto fino ad ora, si sarebbe spinti a pensare che l’indiscrezione lanciata da Dandolo sia azzeccata.

Il ritorno con il ‘botto’ di Juliana Moreira a Paperissima Sprint

Viene da dire che il ritorno di Juliana Moreira a Paperissima Sprint è stato con il botto. La conduttrice è un volto storico del programma. Lo ha condotto dal 2008 al 2018 ed è poi stata richiamata quest’anno. Dal 9 giugno scorso affianca Vittorio Brumotti che presenta lo show dal 2009.

Paperissima Sprint, al pari dell’altra creatura televisiva di Antonio Ricci, vale a dire Striscia la Notizia, non sta attraversando il periodo migliore della sua storia televisiva per quel che riguarda il fronte dei dati di ascolto. Le due trasmissioni di Canale 5 vengono quotidianamente surclassate dalla concorrenza di Rai Uno.

Non si esclude che Mediaset, in vista della prossima stagione in partenza a settembre, possa mettere in stand by Striscia la Notizia per alcuni mesi dell’anno. Ci sarebbe infatti sul tavolo l’ipotesi di proporre uno show in alternanza allo storico tg satirico (si parla de La Ruota della fortuna di Gerry Scotti). L’obbiettivo sarebbe arginare in qualche modo lo strapotere di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Al momento pare una mission impossibile sulla carta.