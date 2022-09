Julia Roberts ha parlato di un periodo difficile dovuto al Covid. Non è successo nel primo anno di pandemia, bensì a inizio 2022 quando era impegnata sul set di un film. L’attrice ha rilasciato un’intervista al New York Times in cui ha raccontato di come e quanto George Clooney sia stato fondamentale in quel momento. Non solo lui, ma anche la sua famiglia. Il collega l’ha aiutata e supportata quando sono rimasti bloccata in Australia a inizio anno, a causa di un picco della pandemia. Julia Roberts stava girando Ticket to Paradise, in cui recita proprio insieme a Clooney. Nel film vestono i panni di due genitori divorziati che volano a Bali per impedire alla loro figlia di fare il loro stesso errore.

Durante le riprese però l’Australia ha aumentato le restrizioni a causa di un aumento di casi Covid e sono rimasti lì più del previsto. Gli attori non hanno potuto lasciare il paese, la Roberts aveva in programma di tornare a casa dalla sua famiglia e invece ha trascorso in Australia più tempo del previsto. Non è stato facile, ha vissuto giorni di sconforto e di buio. Per fortuna c’era l’amico, George Clooney è stato fondamentale per Julia in quel periodo. Anzi tutta la sua famiglia:

“I Clooney mi hanno salvata dalla completa solitudine e dalla disperazione. Eravamo in una bolla, non sono mai stata lontana così tanto dalla mia famiglia. Penso di non aver passato mai tanto tempo da sola da quando avevo venticinque anni!”

Certo non è stato semplice neanche per lui, come per nessuno. A tal proposito Julia Robert ha raccontato un aneddoto su Clooney:

“Intorno all’undicesimo giorno George ha cominciato a dare i numeri. Si è affacciato e mi ha detto: ‘È per questo che hanno inventato l’alcool’. Io ho risposto: ‘O i biscotti al cioccolato!'”

Come Clooney è stato importante per Julia, anche Julia è stata importante per Clooney. Lo ha confermato lui alla stessa testata americana. Essere vicini in quel momento ha aiutato entrambi. I figli di George e Amal la chiamavano “zia Juju”. Ogni mattina si tenevano compagnia con una tazza di caffè, abitavano per fortuna molto vicini. Avevano anche una specie di richiamo, come ha rivelato l’attore: quando erano fuori casa urlavano “caa-caa”. Un periodo che non dimenticheranno, così Julia Roberts e George Clooney si sono ritrovati uniti anche nella vita e non solo sul set. Un’unione che si è rivelata fondamentale soprattutto per lei, che era in Australia senza la famiglia, a differenza di George.