Julia Roberts sbarca su Instagram: la prima foto dell’attrice ha già ricevuto tantissimi like

E su Instagram è sbarcata ufficialmente anche Julia Roberts. Non ci credete? Beh, evidentemente l’attrice ha deciso di aprire il suo profilo ufficiale sul famoso social con un tocco di semplicità. Da star del cinema mondiale, infatti, la Roberts ha inaugurato il tutto con una prima foto e una sola parola: “Hello“. Questo ciò che ha scritto la bella 50enne statunitense a corredo di una primissima immagine che la ritrae in un prato con addosso degli shorts e una maglia con sopra la scritta “love”. Un’immagine che ha subito incuriosito i vari followers, tanto che sono già oltre 100.000 i “like” pervenuti sotto lo scatto pubblicato.

Julia Roberts, il suo profilo ufficiale Instagram seguito da quasi 300.000 fan

Julia Roberts ha un profilo Instagram ufficiale da ieri, mercoledì 27 giugno 2018. Nel giro di poche ore, l’attrice con il minimo sforzo ha già raggiunto un risultato notevole. Il primo scatto e il suo saluto ai fan, infatti, ha contribuito a determinare la prima “base sicura” di followers che, in pochissimo tempo, ha toccato quota quasi 300.000 fan. La notizia del suo arrivo sul social, che ultimamente si dedica alle “stories”, ha fatto praticamente il giro del mondo, trovando spazio sui più importanti media italiani e non solo.

Julia Roberts reciterà nel nuovo film “Little Bee”

Intanto, i fan dell’attrice muoiono dalla voglia di vedere in azione Julia Roberts nel nuovo film “Little Bee“. Prossimamente, infatti, il popolare volto statunitense reciterà in questa nuova pellicola drammatica che produrrà lei stessa per Amazon Studios. A lei toccherà il compito di interpretare il personaggio di Sara ‘O Rourke, una giornalista britannica alle prese con la storia di un giovane nigeriano in cerca d’asilo (Little Bee, appunto).