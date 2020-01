Juan Luis attacca: Gemma avrebbe mentito sulla notte trascorsa insieme

Juan Luis, nuovo attacco a Gemma Galgani: grande delusione per l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne

Juan Luis torna ad attaccare Gemma Galgani dopo aver lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere pare non riuscire ad accettare il comportamento tenuto dalla dama torinese nei suoi confronti. La loro conoscenza non si è di certo conclusa nel migliore dei modi, anzi. Tante critiche e accuse quelle che entrambi si sono scambiati in studio. Il percorso di Juan Luis nel programma si è concluso proprio così. Infatti, non vedremo, almeno per il momento, l’ex cavaliere tornare in trasmissione. Molti hanno ormai anche messo in dubbio la sua sincerità. Nel frattempo, però, Juan Luis confessa di essere rimasto molto deluso da Gemma e lo fa attraverso la nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’uomo lamenta, in particolare, un dettaglio per lui importante: la Galgani avrebbe detto diverse falsità sul suo conto.

Ed è proprio questo il motivo per Juan Luis ammette di essere rimasto male. L’ex cavaliere preferisce scendere nel dettaglio sulla notte trascorsa insieme a Gemma: “Ha raccontato che io ho dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, quando invece abbiamo passato la notte abbracciati. Abbiamo avuto uno scambio di tenerezze”. Non sappiamo se la Galgani deciderà di rispondere a questa accusa, lui intanto non sembra farsi alcun problema a dire ciò che pensa. Ebbene, in questo modo, i suoi sentimenti sarebbero stati completamente distrutti dalla dama. “Ho voluto bene a Gemma e sono rimasto malissimo per come è andata a finire, perché ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti”, dichiara nella sua intervista.

Trono Over, Juan Luis: l’ex cavaliere accusa Gemma Galgani dopo l’addio

L‘ex cavaliere del Trono Over ha visto la sua conoscenza con Gemma naufragare in pochissimi giorni. Per lui quanto avevano vissuto pare fosse davvero importanti. Juan Luis continua il suo attacco alla Galgani: “Ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti”. In queste parole si legge sicuramente tanta delusione e questo sfogo non è per nulla inaspettato per il pubblico e, sicuramente, neanche per Gemma.