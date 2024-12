Jovanotti: ‘Non ci riuscirai’, siparietto a Belve. Mammucari presente

Come ogni martedì il pubblico è impaziente di seguire Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Tanti gli ospiti che si sono seduti davanti alla giornalista ed hanno raccontato la propria storia, rispondendo alle provocazione della padrona di casa che con stile, eleganze e educazione riesce sempre a lasciare il segno e a farsi rispettare. Solo Teo Mammucari non è riuscito a resisterle e a distanza di una settimana, anche il cantante Jovanotti, ospite nella puntata del 17 dicembre 2024, non ha perso occasione di dire la sua al riguardo.

Jovanotti e la battuta a Francesca Fagnani

Prima di tornare ad esibirsi, Jovanotti ha deciso di partecipare a Belve, accettando l’invito della conduttrice Francesca Fagnani. In onda su Rai 2, l’artista e la giornalista hanno toccato temi profondi relativi alla vita del cantante ma non sono mancati momenti di risate e allegria, in particolare quando il diretto interessato ha lanciato velatamente una frecciatina a Teo Mammucari, l’ospite che una settimana fa ha lasciato lo studio nel bel mezzo dell’intervista.

Jovanotti, poco prima di entrare nel profondo dell’intervista, ha ironizzato: “È la prima volta che mi danno del lei in tutta la vita. Mi piace, non è male. Tu lo fai pensando di creare una distanza tra di noi ma invece non lo sai facendo. Non riuscirai a creare una distanza”. Le sue parole non sono passate inosservate sia dal pubblico che dalla padrona di casa che ha prontamente risposto con uno sguardo soddisfatto: “Musica per le mie orecchie”.

La reazione del pubblico

L’intervista di Jovanotti a suscitato tra il pubblico pareri contrastanti. Qualcuno si è commosso con la sua storia, tra la morte del fratello e l’affetto per la madre. Qualcun altro, invece, ha tenuto a precisare che il cantante non è adatto ad un programma come Belve e che Fagnani abbia adottato una misura diversa nel confrontarsi con l’ospite.

Un’intervista diversa

Senza dubbio, si è trattata di un’intervista interessante che ha attraversato diversi temi più o meno profondi e che hanno fatto emergere un lato di Jovanotti rimasto fino ad ora nascosto alla maggior parte dei suoi fan che da anni lo seguono e non vedono l’ora di rivederlo sul palco a cantare e ad emozionare con i suoi brani ricchi di significato.

Il cantante è una belva diversamente unica, che con la sua allegria, forza e musica riesce sempre a strappare un sorriso. E lo ha fatto anche alla fine dell’ospitata quando, la Fagnani citando Carmen Di Pietro, Jovanotti pensa che sia morta.