Joss Stone espulsa dall’Iran? Arriva la replica di Teheran alla cantante

Joss Stone espulsa dall’Iran? Le ultime news sulla cantante

Joss Stone non è stata espulsa dall’Iran? Secondo le ultime news sulla cantante britannica, le cose potrebbero essere andate diversamente. Soltanto ieri proprio lei attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che, appena giunti in Iran con il suo staff, sono stati fermati e poi espulsi. Joss Stone ha raggiunto la città di Teheran dove doveva esibirsi in concerto, ma ha dovuto lasciare il paese. Si è diretta verso l’isola di Kish, nel Golfo Persico, dove non avrebbe avuto problemi. La notizia della sua espulsione ha fatto il giro del Web nel giro di poco tempo, ma in pochi riuscivano a capacitarsi della sua espulsione. Se ne è discusso un bel po’ nelle ore in cui la notizia è circolata, oggi però è arrivata una versione diversa della storia.

Joss Stone espulsione, Teheran replica alla notizia data dalla cantante

Le parole della cantante sono state riportate anche dai media iraniani, ma inizialmente non erano giunte notizie ufficiali in merito alla vicenda. Cosa che invece è avvenuta oggi, quando attraverso l’Irna è arrivata la smentita sull’espulsione di Joss Stone dall’Iran. Come si legge anche sul portale Ansa, pare che l’artista sia stata fermata alla frontiera perché non in possesso di tutti i documenti necessari. “Joss Stone e i suoi accompagnatori non sono stati arrestati, ma l’ingresso nel territorio (iraniano) è stato loro rifiutato conformemente alle norme”, si legge ancora nella nota. Le ultime news su Joss Stone hanno riportato anche che dall’isola di Kish la cantante si sia diretta verso gli Emirati Arabi, insieme al suo staff.

Joss Stone news, l’Iran ha smentito l’espulsione della cantante dal paese

Non sono giunti né trapelati ulteriori dettagli sulla vicenda. Joss Stone o chi per lei deciderà di intervenire nuovamente e replicare alla smentita dell’Iran? In tutta questa vicenda una sola cosa è certa: il concerto della cantante non si è tenuto e sulla vicenda continuano ad arrivare commenti sul suo profilo Instagram.