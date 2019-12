Joshua Jackson, Pacey di Dawson’s Creek, si è sposato: chi è la fortunata

Joshua Jackson, Pacey di Dawson’s Creek, ha sposato l’attrice Jodie Turber – Smith

Joshua Jackson a nozze. L’attore, celebre per aver vestito i panni di Pacey Witter di Dawson’s Creek, ha sposato la sua fidanzata: Jodie Turner – Smith, attrice come lui. Lui quarantunenne e lei trentatreenne, i due sono convolati a nozze dopo circa un anno di fidanzamento. In realtà, la notizia di questo matrimonio non arriva a ‘sorpresa’. Perché, ad agosto, l’attore è stato visto in compagnia della sua fidanzata all’esterno di un tribunale con tra le mani una busta che, molto probabilmente, conteneva proprio la licenza di matrimonio (che dura circa 90 giorni).

Pacey Witter ha sposato la sua Jodie: entrambi indossano gli anelli

A diffondere la notizia del matrimonio, probabilmente avvenuto, è stato il magazine Us Weekly. Per ora non è stato dato nessun annuncio ufficiale da parte della coppia. Pacey e Jodie, giovedì sera, si sono recati alla premiere del film Queen & Slim a Los Angeles e i più attenti hanno notato che entrambi indossavano dei luminosi anelli. Ecco perché tutti pensano che i due innamorati si siano sposati.

La star di Dawson’s Creek presto padre? L’indiscrezione

Inoltre, pare che Pacey presto diventerà papà. Si vocifera, infatti, che Jodie sia incinta e che quindi, presto, per la coppietta arriverà anche il primo figlio. Come per il matrimonio, però, non è stato dato ancora nessun annuncio ufficiale.