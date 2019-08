Joshua Jackson di Dawson’s Creek si sposa: il gossip impazza

By

Dawson’s Creek, Joshua Jackson si sposa? Il gossip circola e impazza sul web

Chi non ricorda Dawson’s Creek? Sono passati ormai tanti anni dalle riprese della serie e gli attori protagonisti sono cresciuti e maturati. Mentre Katie Holmes aveva sposato Tom Cruise (dal quale ha avuto una figlia e poi ha divorziato), il suo compagno di set, Joshua Jackson sarebbe in procinto di sposarsi. Le voci su un imminente matrimonio dell’attore sembrano davvero fondate, tanto che a riportare il gossip è il Daily Mail. Secondo il giornale, la star canadese sarebbe già in possesso della licenza matrimoniale e presto potrebbe convolare a nozze con la compagna, Jodie Turner-Smith. Eppure solo qualche anno fa si diceva scettico nei confronti delle nozze, chissà cosa è cambiato?!

Joshua Jackson, Pacey di Dawson’s Creek, si sposa? Le notizie che circolano

Jackson è fidanzato con Jodie da poco, e non ci sono tracce l’uno dell’altra sui rispettivi social. Le prime foto della coppia, paparazzata insieme, risalgono allo scorso novembre e i due si amano da circa un anno. Una relazione ancora fresca che però avrebbe fatto cambiare idea all’attore circa le sue intenzioni sul matrimonio. Se con la precedente compagna si diceva scettico nei confronti di un unione come quella rappresentata dal matrimonio, perché entrambi figli di divorziati, ora le cose sarebbero cambiate. Nel 2016, i rumors parlavano anche di una frequentazione nascosta tra Joshua e l’ex collega, Katie Holmes. Tornati entrambi single, i due aveva iniziato a vedersi, procurando nei fan tanta felicità per la coppia Percy e Joey, formatasi anche nella realtà.

Chi è la fidanzata di Joshua Jackson?

Chi è la fidanzata di Joshua Jackson? Lei si chiama Jodie Turner-Smith ed è anche lei un’attrice. Tanti i film nella sua carriera lavorativa. La storia con l’attore canadese va avanti da un anno e anche se il gossip è ghiotto anche di star internazionali sarà difficile capire se davvero si sposerà o sono solo voci. Jackson infatti ama tenere segreta la sua vita privata, soprattutto dopo la fine della storia decennale con la precedente fidanzata.